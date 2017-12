Peter Jackson: – Harvey Weinstein vrir sannheten

Produsent og regissør Peter Jackson bekrefter at Weinsteins selskap advarte mot Ashley Judd og Mira Sorvino da de jobbet med «Ringenes Herre»-filmene.

I det som har utviklet seg til en lang rekke påstander mot påstander, sier Peter Jackson fredag at deler av Harvey Weinsteins benektelse er usanne.

Da de mange anklagene mot Harvey Weinstein først kom opp tidligere i år, påstod skuespillerne Ashley Judd og Mira Sorvino at Weinstein hadde satt hindre for karrierene deres etter at de hadde avvist ham.

Salma Hayek om Weinstein: – Han var mitt monster

Regissør Peter Jackson uttalte denne uken i et intervju med den newzealandske nettsiden Stuff at Weinstein på 90-tallet sa til ham at Judd og Sorvino var «mareritt» å jobbe med, og at navnene deres ble strøket fra casting-listen til «Ringenes Herre» på grunn av dette.

Fredag kom det en uttalelse fra Weinsteins talsperson, gjengitt i Deadline, hvor han avviser regissørens uttalelse:

«Weinstein respekterer Peter Jackson, men som Jackson sikkert husker, mistet Miramax «Ringenes Herre»-prosjektet siden Disney ikke kunne finansiere filmene, og castingen ble gjort av New Line. Selv om Bob og Harvey Weinstein var assosierte produsenter på filmen, hadde de ingen som helst påvirkning på castingprosessen.»

Bakgrunn: Dette er kvinnene som anklager Weinstein

Se historien om Weinsteins fall fra tronen her (saken fortsetter under videoen):

Videre i uttalelsen påpekes det at Judd fikk jobbe på to andre filmer Weinstein produserte, og ar Mira Sorvino var med i vurderingen til flere filmer.

Det er dette Jackson igjen reagerer på og i en uttalelse også gjengitt av Deadline, sier han:

«Deler av Harveys benektelse er uærlig. Hans argument er i hovedsak at «svartelistingen kan ikke være sann fordi New Line castet filmen». Det er å vri sannheten.»

Fikk du med deg: Kevin Spacey anklaget for å ha prøvd seg på 14-åring

Regissøren beskriver videre hvordan «Ringenes Herre» ble utviklet på Miramax over en periode på 18 måneder, og at han og kona Fran Walsh, som er produsent og manusforfatter på filmene, hadde mange castingsamtaler med Harvey og Bob Weinstein og deres sjefkolleger.

Han nevner flere navn på skuespillere som var aktuelle til filmen og sier at både han og Walsh uttrykte entusiasme for Ashley Judd og Mira Sorvino, og at de faktisk hadde et møte med Judd og snakket om to ulike roller hun kunne være aktuell for.

STO FRAM: Shley Judd var i møter med Peter Jackson om flere mulige roller i «Ringenes Herre»-filmene. Her fra «Divergent»-premieren i Los Angeles i mars 2014. Foto: Jordan Strauss , AP

«Etter dette møtet fikk vi beskjed fra Miramax om å holde oss unna både Ashley og Mira, fordi de hevdet å ha hatt «dårlig erfering» med disse tidligere.

Fran Walsh var til stede på møtet, og husker disse negative kommentarene om Ashley og Mira like godt som meg. Vi har ingen grunn til å dikte opp dette.»

«Super Size Me»-regissør: Innrømmer sex-trakassering

Jackson forteller videre at de på den tiden ikke hadde makt til å overstyre filmselskapet på casting-avgjørelser, og at selv om filmen gikk fra Miramax til New Line før de castet filmen, fikk beskjeden konsekvenser for den endelige prosessen.

«Siden vi hadde blitt advart mot Ashley og Mira av Miramax, og vi var naive nok til å tro vi hadde blitt fortalt sannheten, foreslo ikke Fran eller jeg navnene deres igjen i castingsamtalene med New Line. Nesten 20 år senere leste vi om anklagene om seksuell trakassering mot Weinsten og så kommentarene fra Mira og Ashley, som opplevde at de hadde blitt svartelistet av Miramax etter at de hadde avslått Harveys seksuelle tilnærmelser. Da husket Fran og jeg umiddelbart Miramax’ negative reaksjon da vi foreslo deres navn, og vi begynte å lure på om vi uten å vite det har vært en del av den påståtte skaden på deres karrierer, på grunn av Miramax.»

Fikk du med deg: Enda en stjerne har fått sparken

Jackson avslutter med å beklage til Judd og Sorvino om han og Walsh har bidratt til å skade karrierene deres.

Begge skuespillerne har på Twitter takket Jackson for hans ærlighet. Sorvino skriver at hun begynte å gråte da hun så det bekreftet, og Judd skriver at hun er takknemlig for at sannheten kommer for en dag.

Se trailer fra Peter Jackson og Fran Walsh' «Hobbiten: En uventet reise» her: