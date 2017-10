Motedesigner Donna Karan angrer på omstridt Weinstein-utspill

Donna Karan uttalte at kvinnene som anklager filmprodusent Harvey Weinstein for sexmisbruk, kanskje «ba om det».

Motedesigneren (69) kom med uttalelsen i kjølvannet av at en lang rekke kvinner hevder å ha blitt utsatt for sex-trakassering, overgrep og voldtekt av den før så berømte filmskaperen (65). Norske Natassia Malthe (43) er blant anklagerne.

Donna Karan, som er en venninne av Weinstein, ble spurt av en TV-reporter på rød løper om hvordan hun reagerte på overskriftene om filmprodsententen. Da svarte hun:

– Hvordan presenterer vi oss selv, hvordan fremstiller vi oss selv som kvinner, hva er det egentlig vi ber om? Ber vi om det, når vi viser frem all sensualitet og seksualitet? Det er ikke Harvey Weinstein. Du vet, det skjer over hele verden – måten kvinner kler seg på, og hva de oppfordrer til ved å fremstå som de gjør. Hva er det de ber om? Bråk.

Sier unnskyld



Reaksjonene uteble ikke. Donna Karan fikk så hatten passet i sosiale medier, og nå legger hun seg langflat. I et nytt TV-intervju med ABC News forklarer Karan at hun angrer på det hun sa.

– Jeg vil at alle skal vite hvor lei meg jeg er. Det jeg uttalte, er så feil, og det er ikke sånn jeg er. Det var et stort, stort feilgrep, sier 69-åringen, kvinnen bak designmerket DKNY.

Karan forsikrer i TV-intervjuet at hun er en forkjemper for alle kvinners rettigheter.

– Jeg elsker kvinner, jeg absolutt forguder dem. Og jeg bryr meg om dem – jeg er både mor og bestemor. Jeg har aldri gjort noe sånn før og kommer aldri til å gjøre det igjen, sier den angrende moteskaperen.

Karan forsøker å unnskylde seg med at hun var sliten og overarbeidet da hun uttalte det hun gjorde. Hun hevder også at hun ikke kjente til omfanget av beskyldningene mot Weinstein.

– Jeg havnet midt i en situasjon jeg var totalt uforberedt på. Det er sannheten. Jeg visste ikke hva det egentlig handlet om.

Skuespillerne Mia Farrow (72) og Rose McGowan (44) er blant kjendisene som har slaktet Karans opptreden.

«Sørgelig og moralsk kriminelt», tvitret McGowan, en av Weinsteins angivelige overgrepsofre.

«Aldri mer Donna Karan for meg», het det i en Twitter-melding fra Farrow.

Karan hevder at det ikke er av redsel for å tape penger og omdømme at hun nå beklager i full offentlighet.

– Dette handler ikke om klesmerket mitt.

Det var New York Times som avslørte at Hollywood-produsenten siden 1990-tallet skal ha drevet med seksuell trakassering og overgrep av kvinnelige skuespillere. Den siste måneden har flere titalls skuespillere stått frem med anklager. Ifølge BBC og Vanity Fair har tallet nå bikket 50.