«Mitt store fete greske bryllup»-stjerne arrestert for tyveri

Skuespiller Lainie Kazan (77) ble pågrepet julaften etter å ha nasket i en matvarebutikk.

TMZ melder at 77-åringen, best kjent fra den Oscar-nominerte romantiske komedien «Mitt store fete greske bryllup (My Big Fat Greek Wedding) fra 2002, forsynte seg av matvarer til en verdi nær 2000 kroner.

Politikilder opplyser til TMZ at Kazan lastet en handlevogn full, og at hun etterpå puttet varene i ulike poser hun hadde med seg inn. Hun skal så ha forlatt butikken i San Fernando Valley i California.

En ansatt i butikken skal så ha stanset henne og tilkalt politiet. Den amerikanske skuespilleren skal deretter ha blitt påført håndjern og tatt med til avhør. Hun skal ha forklart at hun er lutfattig, og at hun ikke hadde penger med seg.

Etter avhøret skal politiet ha løslatt henne – uten kausjon. Hun er siktet og må møte i retten, skriver Daily Mail.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SUKSESS: Lainie Kazan spilte mamma til Nia Vardalos' rollefigur i «Mitt store fete greske bryllup». Foto: FRA FILMEN

Kazans karriere spenner over mer enn 50 år. Senest i fjor var hun aktuell i oppfølgeren til «Mitt store fete greske bryllup».

Hun har vært nominert til en rekke gjeve priser, som Emmy, Golden Globe og Tony Awards. Blant de øvrige filmene hun har markert seg i, er «My Favourite Year», «The Delta Force» og «Harry and the Hendersons». På IMDb står hun oppført med flere pågående og kommende prosjekter.

I april i fjor pådro Kazan seg skader i en front mot front-kollisjon i Los Angeles.

Filmstjernen har så langt ikke kommentert hendelsen.

Da «Mitt store fete greske bryllup» (se bilder fra filmen) kom på kino for 15 år siden, slo den alle rekorder for en romantisk komedie med om lag to milliarder innspilte kroner. Kazan spilte brudens mor i filmen.

