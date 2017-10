I møtet med anklager om seksuell trakassering, velger hollywood-stjernen Kevin Spacey for første gang å erklære offentlig at han er homofil.

Den amerikanske skuespilleren Anthony Rapp beskyldte søndag kveld i et intervju med nettstedet Buzzfeed hollywood-kjendisen Kevin Spacey for å ha prøvd seg på ham da førstnevnte var 14 år.

Spacey, som var 26 år på tidspunktet den angivelige hendelsen skal ha funnet sted, svarte på anklagene i en lang uttalelse han delte på Twitter.

BESKYLDER: Anthony Rapp Foto: Dia Dipasupil , afp/ntb scanpix

Hollywood-stjernen, som i lang tid har holdt privatlivet sitt skjult, benytter anledningen til å komme med erkjennelse.

– Jeg vet at det er historier der ute om meg som har blitt drevet av jeg har vært så beskyttende overfor privatlivet mitt. De som står meg nærmest, vet at jeg i livet har hatt forhold til både menn og kvinner. Jeg har elsket og hatt romantiske møter med menn gjennom hele livet, og velger nå å leve som en homofil mann, skriver Spacey.

Han legger til at han skal møte dette på en ærlig og åpent måte.

Det har i mange år versert rykter om at Spacey er homofil.

– Han prøvde å utnytte meg, sier Rapp i intervjuet med Buzzfeed.

Hendelsen skal ha skjedd da Spacey hadde invitert Rapp til en fest i leiligheten sin. Rapp, som nå er 46 år, skal ha kjedet seg og gikk på soverommet for å se på TV. Da skal en full Spacey ha kommet inn på rommet og prøvd seg på ham.

Rapp legger til at han var inspirert til å uttale seg om hendelsen som følge av kampanjen #Metoo, som oppsto i kjølvannet av omfattende anklager om seksuell trakassering og voldtekt rettet mot hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Beskyldningene Rapp kom med, som skal ha skjedd da Spacey var beruset, skriver hollywood-stjernen at han ikke husker.

– Jeg har stor respekt for og beundrer Rapp som en skuespiller. Jeg er mer enn sjokkert over å høre denne historien. Helt ærlig husker jeg ikke hendelsen, men hvis jeg gjorde det han beskriver, skylder jeg ham en oppriktig unnskyldning for det som ville ha vært svært upassende, beruset adferd. Jeg er lei meg for følelsene han beskriver at han har hatt med seg alle disse årene, skriver Spacey.