Jessica Chastain fryktet sextrakassering-prat ville skade karrieren

Hollywoodstjernen ble Golden Globe-nominert mandag, og hevder det overrasket henne fordi hun fryktet å bli fryst ut av filmindustrien etter å ha snakket ut om seksuell trakassering.

I et ferskt intervju med The New York Times, forteller skuespilleren at det å bli Golden Globe-nominert for Beste kvinnelige hovedrolle i dramafilm for «Molly’s Game» var spesielt gledelig.

I intervjuet blir Chastain spurt om hva hun tenker om det at hun har vært åpen om sine erfaringer med seksuell trakassering, og motreaksjonen hun har opplevd i etterkant.

– For å være ærlig er jeg først og fremst overrasket over nominasjonen. Som skuespiller er det mye jeg frykter. Jeg fryktet at om jeg sa min mening, eller om noe føles som det avviker fra normen som kvinne, kunne jeg bli fryst ut fra bransjen, sier hun til NYT.

Chastain forteller også at da hun begynte å tvitre sine meninger etter Weinstein-artikkelen som startet avsløringene av skandalen, skrev hun til sine venner på WhatsApp at «Jeg er virkelig redd for at jeg ødelegger karrieren min med dette. Jeg lurer på om folk fremdeles vil se på meg som en skuespiller og ville jobbe med meg når de vet at jeg har disse meningene».

– Som bare gode venninner kan, hjalp de meg å fjerne frykten og fikk meg til å innse at den eneste måten å endre noe som er galt på, er å forandre det, ikke å ignorere det. Og det er mer enn en sak for filmbransjen, det er en sak som angår hele samfunnet, forteller skuespilleren.

Stjernen er for tiden på reise i Europa for å promotere filmen «Molly’s Game» der hun spiller mot Idris Elba og Kevin Costner. Aaron Sorkin-filmen får norgespremiere 23. februar.

NOMINERT: Jessica Chastain i filmen «Molly's Game», som hun ble Golden Globe-nominert for mandag. Foto: Michael Gibson , STXfilms / AP

Jessica Chastain har tidligere vært Oscar-nominert for «The Help» (2011) og «Zero Dark Thirty» (2012), og hun vant en Golden Globe for sistnevnte. Hun har ytterligere tre Golden Globe-nominasjoner.

Tidligere har hun jobbet med både Aksel Hennie og Liv Ullmann: Med Hennie på «The Martian» og med Ullmann de hun spilte hovedrollen i «Frøken Julie».