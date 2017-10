Hollywood-produsent anklages for sextrakassering over flere tiår

«Jeg respekterer alle kvinner, og angrer på det som skjedde», skriver Harvey Weinstein (65).

Avisen New York Times har intervjuet ansatte og skuespillere som forteller om superprodusentens oppførsel gjennom mange år.

Weinstein står bak kassasuksesser som blant andre Pulp Fiction, Good Will Hunting, Den engelske pasienten, Django Unchained og Ringenes Herre-filmene.

Innrømmer «oppførsel»

Han har i alle år blånektet for anklagene, men nå har den styrtrike produsenten kommet med hva som må oppfattes som en slags innrømmelse. I et skriv gjengitt i New York Times skriver han at han er barn av 60- og 70-tallet, hvor reglene for oppførsel var annerledes.

Han skriver at han har innsett at oppførselen har forårsaket lidelse, og ber om unnskyldning. Det er imidlertid uklart akkurat hva han faktisk beklager.

– Selv om jeg forsøker å gjøre det bedre, vet jeg at jeg har en lang vei å gå.

– Jeg respekterer alle kvinner, og angrer på det som skjedde, skriver han videre.

SJEFEN FOR SUKSESS: Her er Harvey Weinstein midt mellom aktørene i Woody Allen-suksessen «Vicky Cristina Barcelona», som ble produsert av Weinsteins selskap. Fra venstre spanske Javier Weinstein, Weinstein, Patricia Clarkson og Penélope Cruz, under en filmvisning i New York i 2008. Foto: Evan Agostini , AP

Han forteller så at han går i en slags terapi, en gruppe sammensatt av hans advokat Lisa Bloom. Hun på sin side avviser mange av beskyldningene som fullstendig falske.

Lovet karriere

Den unge skuespilleren Ashley Judd forteller at hun for to tiår siden ble invitert til et frokostmøte med Weinstein på rommet hans. Da han kom, var han iført badekåpe og hun ble bedt om å massere ham, forteller hun. I 2014 skal en midlertidig ansatt kvinne ha blitt fortalt at karrieren ville skyte fart dersom hun tillot hans seksuelle fremstøt.

Ifølge The Times skal flere titalls av Weinsteins tidligere og nåværende ansatte ha sagt at de visste om upassende oppførsel, men bare en håndfull konfronterte den mektige produsenten. Ifølge avisen sørget han for taushet gjennom arbeidskontraktene – hvor ansatte signere på at de ikke vil uttale seg ufordelaktig om selskapet eller ansatte i selskapet.

Kvinner som likevel gikk ut mot Weinstein, skal ha blitt utbetalt med summer fra rundt 80 000 til 150 000 dollar – altså opp til drøyt en million kroner.

Mark Gill, tidligere toppsjef ved tidligere Weinstein-eide Miramax, sier:

– Fra utsiden så det gyllent ut. Oscar-tildelingene, suksessene, den kulturelle innflytelsen. Men i kulissene var det en svinesti, og dette var den største svinestien, sier han og refererer til Weinsteins behandling av kvinner.

