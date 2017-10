Harvey Weinstein trekker seg fra Weinstein-styret

Etter over 40 anklager om seksuell trakassering og misbruk trekker Hollywood-produsent Harvey Weinstein seg fra styret i sitt mektige filmselskap.

Tirsdag avholdt Weinstein Company styremøte, hvor Harvey Weinstein valgte å trekke seg fra styret.

Styret ratifiserte også avgjørelsen fra 8. oktober om å sparke Weinstein som toppsjef i selskapet han selv var med på å starte. Det ifølge en uttalelse fra Weinstein Company, melder New York Times.

Blant kvinnene som har fortalt sine historier om trakassering og overgrep, er Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Heather Graham, Cara Delevigne, Kate Beckingsale og Léa Seydoux. Vanity Fair samlet lørdag historiene til 47 kvinner.

Harveys bror, Bob Weinstein, var blant styremedlemmene som var samlet på et advokatkontor i New York tirsdag for å ta stilling til oppsigelsen. Han ble selv nylig anklaget for seksuell trakassering av serieskaper Amanda Segel.

I STYRET: Harveys bror, Bob Weinstein. Her avbildet på en filmpremiere i 2005. Foto: Chris Pizzello , AP

Advokatkontoret Debevoise og Plimpton, der møtet ble holdt, ble engasjert av film- og TV-selskapet for å undersøke anklagene mot Harvey Weinstein. Harvey selv har oppholdt seg i Arizona, hvor han ifølge selskapet har gått i terapi. Han skal ha trukket seg via telefon.

Siden The New York Times og The New Yorker publiserte historiene om seksuell trakassering og misbruk over flere tiår, har nær 50 kvinner stått fram med sine historier. Harvey Weinstein har avvist «enhver påstand om sex uten samtykke», mens politiet i New York og London har igangsatt etterforskning.

Etter at påstandene ble kjent, har de fleste styremedlemmene trukket seg. Nå er kun Tarak Ben Ammar og Lance Maerov igjen foruten Harveys bror. Selskapet, som Harvey eier 23 prosent av, har vært i fritt fall økonomisk siden anklagene ble kjent. Mandag startet de prosessen med å inngå en avtale med investeringsselskapet Colony Capital for å stabilisere driften.

Ifølge Amanda Segel gjorde Bob Weinstein tilnærmelser i tre måneder, selv om hun avviste ham, helt til hennes advokat måtte informere sjefene i Weinstein Company, inkludert administrerende direktør David Glasser, om at hun kom til å forlate TV-serien «The Mist» dersom tilnærmelsene på privat plan ikke tok slutt.

Bob Weinstein har avvist anklagene.