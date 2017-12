Dustin Hoffman beskyldes for å ha blottet seg foran 16-åring

Flere kvinner står nå frem med påstander om at Hollywood-veteranen Dustin Hoffman (80) skal ha krenket dem på det groveste seksuelt da de var tenåringer.

Hoffman har allerede gått ut og beklaget en hendelse som skal ha funnet sted under en innspilling i 1986, da han angivelig skal ha klådd på en 17 år gammel jente. Også to andre kvinner meldte i forrige måned om påstått trakassering fra Hoffmans side for flere tiår siden.

Nå strømmer det på med flere beskyldninger mot stjernen, som i november uttalte:

«Jeg har den største respekt for kvinner og føler meg forferdelig over at det jeg kan ha gjort, at jeg kan ha utsatt henne for noe så ubehagelig. Jeg beklager. Dette er ikke representativt for hvem jeg er»..

Variety og Hollywood Reporter omtaler til sammen fem nye kvinner, som alle hevder å ha vonde erfaringer med Hoffman på 80-tallet.

Cori Thomas sier hun var 16 år da Hoffman angivelig blottet seg for henne på et hotellrom. En annen kvinne, Melissa Kester, hadde nettopp gått ut av college, da Hoffmann angivelig skal ha befølt henne under innspillingen av 1987-filmen «Ishtar». Kester var på den tiden kjæreste med en som jobbet med filmmusikken.

En tredje kvinne Variety har snakket med, men som ønsker å være anonym, påstår at hun ble manipulert av Hoffman til å ha sex med ham i en bil – noe som skal ha gitt henne traumer i ettertid. Kvinnen hevder det var motvillig fra hennes side.

De to møttes etterpå på et hotell, hvor de hadde sex igjen. Kvinnen sier hun ikke husker om hun da ga inntrykk av at hun samtykket eller ikke.

Hoffman er kjent fra filmer som «Rain Man», «Tootsie», «Meet The Foockers», Kramer mot Kramer», «Alle presidentens menn» og «Last Chance Harvey» (artikkelen fortsetter under videoen):

Det har ikke lykkes amerikanske medier å få Hoffman eller hans agent i tale om de siste avisoppslagene. I forrige måneds beklagelse fra Oscar-vinneren, lød det:

Cori Thomas skal ha vært en studievenninne av en av Hoffmans døtre. Drømmen var å bli skuespiller, og i starten var hun stolt over å bli kjent med en så berømt stjerne som Hoffman.Hun forteller hvordan filmstjernen skal ha kommet ut av badet iført badekåpe, som han så skal ha latt falle.

– Han sto der splitter naken. Jeg tror jeg nesten besvimte, faktisk. Det var første gang jeg så en naken mann. Jeg var så flau og visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier Thomas.

Hoffman skal ifølge kvinnen ha tatt på seg morgenkåpen igjen og bedt henne massere føttene hans. Hun skal ikke ha turt å protestere.

– Han fortsatte å si «Jeg er naken, vil du se?», forteller Thomas og legger til at hun ble «reddet» av at telefonen ringte. Det var hennes mor som var klar for å plukke henne opp.

PRISBELØNT: Dustin Hoffman har fått flere Oscar-statuetter, som for «Rain Man» i 1989. Foto: AP

En kvinne som kun nevnes ved fornavn, Pauline, hevder at hun bare var 15 år da hun ble kjent med Hoffman. Han skal ha bedt henne med på en premiere. Senere skal han ha spurt om hun ville se på datterens valp, hvorpå de skal ha dratt til hans leilighet. Der skal han ha blottet seg og onanert foran den sjokkerte ungjenta. Etterpå skal han ha sendt henne hjem i taxi.

– Jeg fortalte ingen om det. Jeg bare gråt, sier kvinnen.

Enda en kvinne, Caroline, hevder at hun befant seg på et hotellrom med Hoffman i 1975, og at han ikke lot henne slippe ut før hun hadde sex med ham. Etterpå skal han ha gitt henne penger til taxi.

Hoffman føyer seg inn i rekken av navn på voksende listen over Hollywood-kjendiser som anklages for seksuell trakassering og overgrep, blant dem filmmogul Harvey Weinstein, regissør Brett Ratner, James Toback, Kevin Spacey og Jeremy Piven.

