Carrie Fisher skal ha sendt ku-tunge etter sex-trakassering

En bekjent av Carrie Fisher hevder skuespilleren sendte en innpakket ku-tunge til en Hollywood-produsent etter at han hadde trakassert henne.

Det var i et intervju med en radiostasjon i Tuscon at Heather Robinson, manusforfatter og bekjent av avdøde Carrie Fisher, fortalte om hendelsen, melder Vanity Fair.

I kjølvannet av påstandene om sex-overgrep og -trakassering fra produsent Harvey Weinstein, snakker hele Hollywood om problemet med at mektige menn misbruker maken de har i filmindustrien.

Ifølge Vanity Fair ble Robinson, i kortform kalt Heather Ross, kjent med Fisher gjennom samtalefora på A.O.L: på slutten av 90-tallet. People har publisert flere bilder av de to sammen.

Fortalte om trakassering

Hennes historie handler ikke om Weinstein, men om en annen, ikke navngitt, Oscar-vinnende Hollywood-produsent som skulle ta med manusforfatteren på en forretningsmiddag, men som angivelig endte med å presse henne ned mot bilsetet og holde henne fast. Denne historien fortalte Robinson til «Star Wars»-stjernen Carrie Fisher.

DØDE RETT ETTER HVERANDRE: Debbie Reynolds og datteren Carrie Fisher på Screen Actors Guild Awards i Los Angeles i januar 2015. Foto: Jordan Strauss , AP

– Rundt to uker etterpå, sendte hun meg en melding og sa «Jeg møtte nettopp vedkommende på Sony Studios. Jeg visste at han mest sannsynlig var der, så jeg gikk til kontoret hans og leverte egenhendig en Tiffany-gaveeske med en hvit sløyfe på.», forteller Robinson til «The Morning Mix».

– Da jeg spurte henne hva som var inni boksen, sa hun: «Det var en ku-tunge fra Jerry’s Famous Deli i Westwood med et kort hvor det sto «Om du noen gang legger hånd på min kjære Heather eller noen annen kvinne igjen, vil den neste leveransen være noe fra deg i en mye mindre eske!»», sier hun ifølge NME.

Ifølge Huffington Post kom manusforfatteren i kontakt med produsenten på nettet og snakket med ham om å bli involvert i hans neste prosjekt. Men like etter at han hentet henne med bil, skal han ha lagt seg over henne i setet og presset henne ned ved å holde armen over brystet hennes.

KRAFTEN SAMLET: Harrison Ford, Mark Hamill og Carrie Fisher på «Star Wars»-konsert med San Diego Symphony på Comic Con i juli 2015. Foto: Jesse Grant , AFP

– Det var en støtte å vite at denne kvinnen, som jeg elsker som en venn, ikke bare var en falsk Hollywood venn. Hun var ekte. Hun gjorde det på egen hånd … Men det var sånn Carrie Fisher var. Hun var frittalende, åpen og direkte, sier Ross i intervjuet.

Døde i desember

Fisher døde i slutten av desember 2016, etter at hun fikk hjerteinfarkt på en flytur fra London til Los Angeles. I sommer bekreftet rettsmedisineren at «Star Wars»-stjernen døde av søvnapné og «andre ubestemte faktorer».

Hjerteinfarkt og medisinbruk ble listet opp, men de kunne imidlertid ikke fastslå den endelige dødsårsaken, ifølge AP.

Da Fisher døde var «Star Wars»-film nummer åtte i rekken, der Fisher er med, allerede ferdig. Hun var tiltenkt rollen som Prinsesse Leia også i den niende filmen.

Dagen etter døde Carrie Fishers mamma, Debbie Reynolds. De ble gravlagt sammen i januar.

