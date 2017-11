Brudd for Jennifer Lawrence

Skuespiller Jennifer Lawrence (27) og regissør Darren Aronofsky (48) har gått hver til sitt etter ett år som kjærester.

Ifølge Hollywood Reporter er det bekreftet at Hollywood-paret har skilt lag etter nesten ett år sammen. De skal ha begynt å date da de i fjor jobbet sammen på Aronofskys thriller «Mother!», der Lawrence har hovedrollen.

I HR-podkasten Awards Chatter, har skuespilleren fortalt hvordan forholdet startet:

– Jeg var småforelsket i ham da han pitchet filmen for meg. Og det var omtrent ett år før vi begynte leseprøvene. Men han var profesjonell, noe som gjorde det verre for meg, sier hun og fortsetter:

FILM: Javier Bardem og Jennifer Lawrence i «Mother!». Foto: Paramount Pictures , United International Pictures

– Så vi fikk et vennskap. Han visste hva jeg følte, men fortalte meg aldri hva han følte – det vil si, jeg antok at han følte noe. Men vennskapet forvandlet seg til et partnerskap da vi begynte å jobbe på filmen, og da filmen var over, sa jeg «OK, du er kjæresten min!» Og han sa «OK, jeg er kjæresten din».

Jennifer Lawrence har tidligere vært sammen med skuespiller Nicholas Hoult, mens Aronofsky har en sønn med skuespiller Rachel Weisz, som han var i et forhold med fra 2001 til 2010.