Arrestordre på filmstjernen Rose McGowan

Politiet i Washington skal ha forsøkt å komme i kontakt med Rose McGowan (44) i ni måneder.

En rekke amerikanske medier, deriblant People, AP og Deadline melder at politiet ved Washington Dulles International Airport så langt tilbake som 1. februar i år, utstedte en arrestordre på skuespilleren.

Det skal ha blitt funnet rester av narkotika i private eiendeler etterlatt på et fly 20. januar, og etterforskningen skal ha konkludert med at disse eiendelene tilhørte McGowan – kjent fra serien «Charmed» og filmer som «Skrik» og «Jawbreaker».

Rob Yingling, talsmann for Metropolitan Washington Airports Authority Police Department, bekrefter overfor Deadline at filmstjernen er siktet.

Politiet skal forgjeves ha forsøkt å komme i kontakt med McGowan, så hun kan svare for seg i retten i Loudoun County i Virginia. Hvorfor McGowan ikke har respondert, er uvisst. 44-åtringen postet imidlertid en opprørt Twitter-melding mandag kveld:

«Prøver de å stoppe munnen på meg? Det er utstedt en arrestordre på meg i Virginia. For en solid dose HESTEDRITT».

McGowan har figurert mye i media de siste ukene. Hun er en av mange celebre kvinner som hevder å ha vært utsatt for seksuelle overgrep fra Hollywood-produsent Harvey Weinstein (65). McGowan påstår at Weinstein voldtok henne i 1997, og at han tilbød henne nærmere ti millioner kroner for å tie om hendelsen.

