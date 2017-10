Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow om superprodusenten: Han trakasserte oss seksuelt

WASHINGTON, D.C. (VG) To av Hollywoods største kvinnelige stjerner beskylder Harvey Weinstein for å ha trakassert dem.

Filmbyens kanskje mektigste produsent blir rammet av stadig nye beskyldninger. Rett før helgen fikk Harvey Weinstein sparken i selskapet han en gang var med å starte, The Weinstein Company, på grunn av avsløringen om sex-trakasseringen i The New York Times.

Flere ganger over tre tiår skal Weinstein ha inngått forlik med kvinner som beskyldte ham for trakassering.

Nå skriver avisen at superstjerner som Angelina Jolie (42) og Gwyneth Paltrow (45) er blant dem som forteller at hun har vært utsatt for Weinsteins oppførsel. Paltrow forteller at hun var 22 år gammel da Weinstein ga henne hovedrollen i filmen «Emma», og dermed gjorde henne til superstjerne.

Før innspillingen startet skal han ha kalt henne inn til et møte på et hotell i Los Angeles. Det møtet endte ifølge henne med at han la hånden på henne og foreslo at de fortsatte på soverommet ved å gi hverandre massasje.

– Jeg var et barn, jeg hadde signert en kontrakt, jeg var vettskremt, sier skuespilleren til avisen.

Hun sier at hun avslo og gikk til sin daværende kjæreste, Brad Pitt, og fortalte hva som hadde hendt. Han konfronterte Weinstein, som senere truet Paltrow til å ikke si noe om hendelsen til noen, ifølge skuespilleren.

– Jeg trodde han kom til å sparke meg, forteller hun nå, over 20 år senere.

SIDE OM SIDE: Havey Weinstein står til venstre for Gwyneth Paltrow på dette bildet fra Oscarutdelingen i 1999. Filmen «Shakespeare In Love» vant for beste film. Fra venstre mot høyre ser vi David Parfitt, Donna Gigliotti, Harvey Weinstein, Gwyneth Paltrow, Edward Zwick og Marc Norman. Foto: Dave Caulkin , AP

Jolie sluttet å jobbe med Weinstein



Angelina Jolies historie er til forveksling lik. På slutten av 90-tallet, da filmen «Playing by Heart» skulle lanseres, la den mektige produsenten an på henne på et hotellrom, forteller hun.

– Jeg hadde en dårlig opplevelse med Harvey Weinstein i mine yngre dager. Som et resultat valgte jeg å aldri jobbe med ham igjen, og jeg har advart andre som har gjort det. En slik oppførsel mot kvinner, uansett yrke, eller land, er uakseptabel, skriver hun i en e-post til New York Times.

Andre stjerner som har stått frem med sine historier er Rosanna Arquette og Mira Sorvino. Begge sier til magasinet The New Yorker at de mistenker at han har hindret dem å få jobber etter at de avslo hans seksuelle tilnærmelser. Andre kilder sier til magasinet at Weinstein har skrytt over å ha plantet negative historier om dem i pressen.

Flere andre, mindre kjente, kvinner stod tirsdag frem i New York Times med sine historier om Harvey Weinstein.

LYKKELIGERE TIDER: Harvey Weinstein avbildet under årets Oscarutdeling. Foto: Mike Blake , Reuters

Fryktet for karrieren



Samtidig som disse kvinnene står frem i avisen skriver The New Yorker at tre andre kvinner sier Weinstein har voldtatt dem. Ifølge dem skal han ha tvunget seg både til oralsex og samleie. En av disse er den italienske skuespilleren Asia Argento. Hun sier hun ikke har turt å stå frem før nå – når katten er ute av sekken – fordi hun var redd for at han skulle ødelegge hennes karriere.

– Jeg vet at han har knust mange folk før. Det er grunnen til at min historie, som er over 20 år gammel, ikke har kommet ut før, sier hun til magasinet.

Lucia Evans er den andre av de tre som står frem med navn i artikkelen. Hun, som ønsket å bli skuespiller, forteller om et møte med Weinstein der han tvang henne til å utføre oralsex på ham.

– Han er en stor fyr. Han overmannet meg, sier Evans.

I tillegg til kvinnene som sier de er blitt voldtatt har The New Yorker vært i kontakt med fire kvinner som forteller at de har opplevd «uønsket beføling». Flere kvinner forteller også at han skal ha masturbert foran dem.

Totalt har magasinet snakket med 16 kvinner om superprodusenten, som står bak en rekke av de mest kjente filmene fra Hollywood de senere årene. Alle hevder at de tingene Weinstein er beskyldt for var vel kjent for både Miramax og Weinstein Company, som produsenten jobbet for.

Lydopptak



I et lydopptak fra 2015 innrømmer Weinstein at han befølte modellen Ambra Battilana Gutierrez på brystene, og beskriver det som en oppførsel han er «vant til». Opptaket er gjort i skjul av modellen på oppdrag fra politiet i New York. Man kan blant annet høre ham advarer henne mot å avslå å bli med ham på hotellrommet hans

– Ikke ødelegg ditt vennskap med meg for fem minutter, sier han.

Det ble aldri noen politisak av dette.

Harvey Weinstein innrømmer selv noen av beskyldningene mot ham, og sier han så søker å få hjelp for sin oppførsel. Han nekter likevel for å ha voldtatt noen. I en uttalelse til CNN skriver også en talskvinne at Weinstein aldri har gjort noe for å hevne seg på kvinner som har takket nei til hans fremstøt.

FIKK STØTTE: Hillary Clinton mottok penger til sin presidentkampanje fra Harvey Weinstein. Foto: Patrick Semansky , AP

Clinton sjokkert

Siden avsløringen i New York Times før helgen har en rekke Hollywood-stjerner kommet ut og vist sin avsky mot produsenten. Folk som Meryl Streep, George Clooney og Judi Dench har alle tatt tydelig avstand fra hans oppførsel, men sier også samtidig at de ikke ante at han drev på denne måten.

Mange mener likevel at dette har vært en kjent hemmelighet i filmindustrien. Da Seth MacFarlane i 2013 annonserte de nominerte til Oscar for beste kvinnelige skuespillere spøkte han ved å si «Gratulerer, dere fem kvinner trenger ikke lenger late som om dere er tiltrukket av Harvey Weinstein». Vitsen ble møtt med latter fra publikum.

Tirsdag sendte også tidligere presidentkandidat Hillary Clinton ut en pressemelding der hun uttrykker sjokk og vantro.

– Oppførselen de kvinnene som har stått frem forteller om kan ikke aksepteres, sier Clinton.

Weinstein sponset Clintons kampanje med store pengesummer. Han har tidligere også støttet Barack Obama.