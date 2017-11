Allison Janney hoppet opp på scenen og kysset Kate Winslet

Kate Winslet (42) regnet kanskje ikke med at Allison Janney (57) ville ta henne på ordet da hun hintet om at hun ønsket seg et kyss.

Hendelsen inntraff under Hollywood Film Awards på Beverly Hilton Hotel i Los Angeles søndag. Winslet vant trofé for beste kvinnelige hovedrolle for innsatsen i Woody Allen-filmen «Wonder Wheel».

Under takketalen valgte en ydmyk Winslet å skryte av andre talentfulle gjester i salen, deriblant Allison Janney, kjent fra filmer som «The Help» og «Juno», og fra TV-serien «Bonnie».

– Allison Janney er i rommet. Jeg vet at jeg ikke egentlig kjenner deg, Allison, men jeg vet at jeg egentlig ønsker å være deg, sa Winslet henvendt til Janney ifølge Huffington Post.

– Det er sant – jeg vil det, eller så ønsker jeg bare å berøre deg eller noe. Vi kunne kanskje kysse hverandre? Kanskje? fortsatte Winslet.

ENTUSIASTISKE: Kate Winslet og Allison Janney etter kysset. Foto: AP

Janney nølte ikke, men hoppet opp på scenen.

– Ah, nå skjer det. Dette er et spennende øyeblikk, er det ikke? sa Winslet før Janney serverte henne et varmt kyss foran hele forsamlingen.

Winslet besvarte kysset og tok Janneys ansikt i hendene sine, mens publikum ropte og klappet.

– Jeg elsker deg! Tusen takk, nå mistet jeg pusten litt, sa en opprømt Winslet før hun fikk summet seg og kunne fortsette takketalen.

Janney slapp for øvrig å gå tomhendt hjem fra festlighetene. Hun vant for beste kvinnelige birolle i filmen «I Tonya», om skøytestjernen Tonya Harding.

