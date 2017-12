Hivju brøyter seg videre frem i «Beck»: – Man kan ikke komme krypende inn etter Persbrandt!

Kristofer Hivju overtok etter Mikael Persbrandt i «Beck», og filmene ble de mest sette i serien noen sinne. Nå er Beck pensjonert, og Hivjus karakter Steinar Hovland har tatt mer og mer over. Og skuespilleren er inne som eksekutiv produsent.

– Serien heter fortsatt «Beck» altså, forsikrer Kristofer Hivju.

VG møter skuespilleren sammen med Pia Tjelta i forbindelse med lanseringen av fire nye filmer på nyåret i serien. «Beck» er faktisk den lengstlevende filmserien noen sinne. 38 filmer er laget, 11 flere enn James Bond. Martin Beck, spilt av Peter Haber, har vært med hele veien i 20 år.

Bakgrunn: «Beck»-serien: Persbrandt ut - Hivju inn

Hivju har allerede vært innom store Hollywood-produksjoner, se intervjuet fra «Fast and Furious»-premieren;

I begynnelsen av 2015 ble Mikael Persbrandts figur Gunvald Larsson, som hadde vært med fra starten, drept. I 2016 kunne dermed fansen stifte bekjentskap med en ny «sidekick», Hivjus Steinar Hovland. En kar som har kommet inn med ganske stor autoritet.

– Man kan ikke komme krypende inn etter Persbrandt! Det var ganske spennende ja, å ta over for en rollefigur som det svenske folket har digget i 20 år.

– Hva har fansen sagt?

-Det var helt klart en sjanse å ta, men det gikk supert. De forrige filmene er de mest sette i historien, selv om det var stor skepsis på forhånd.

UTVIDER UNIVERSET: Etter nyttår får «Beck»-fansen stifte bekjentskap med Steinar Hovlands kone Heidi, spilt av Pia Tjelta. Foto: TV 2

Hivju sier noe av «cluet» med å erstatte Persbrandt var å skape en karakter som var totalt annerledes og stod for det fundamentalt motsatte.

– Der Gunvald er kynisk er Steinar medmenneskelig. Der Gunvald er voldelig er Steinar smart. Gunvald er en ensom ulv som er glad i alkohol, Steinar er avholds familiemann, og så videre.

I de nye filmene får vi også treffe Steinars kone, spilt av Pia Tjelta.

– Man kommer inn i et svært velsmurt maskineri, ingen får høy puls på «Beck»-settet. Veldig befriende, sier Tjelta. Hun snakker flytende svensk, men det fikk hun ikke lov til i «Beck».

– Jeg har en stedatter i serien som jeg snek meg til å snakke svensk med.

Før han spilte inn sine første «Beck»-filmer avslørte Hivju at han takket nei til en rolle som «bad guy» i en stor amerikansk film. Det gjorde han også denne gangen.

-Det er stadig vanskeligere å spille bad guy, alle triksene er brukt opp, sier Hivju og fortsetter:

– For meg var det et enkelt valg. Jeg har hovedrolle i fire filmer, hvor jeg også får være med og bidra til historien. Det er mer verdt for meg. De svære produksjonene eier deg et halvt år, og de kan bruke deg veldig spredt. «Beck» er en ekstremt familievennlig produksjon, jeg tok med hele familien til Sverige. Og når jeg har vært med på å starte noe ville jeg med videre.

Denne gangen er nemlig den norske skuespilleren med som eksekutiv produsent. Hivju avviser ikke at han kan komme til å regissere i serien ved en senere anledning, men beroliger dem som måtte frykte Martin Becks avskjed.

– Steinar tar over nå som Beck har pensjonert seg. Men lederskap er ikke Steinars sterke side.