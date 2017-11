Her henger Tom Cruise utenfor Preikestolen

Tom Cruise er i Norge, og var mandag godt i gang med forberedelsene til innspillingen av actionscenene på Preikestolen til storfilmen «Mission: Impossible 6».

Egentlig skulle scenene vært spilt inn for tre måneder siden, men måtte utsettes da Cruise skadet seg under innspillingen av en annen dramatisk scene i London i august.

Men nå er han på plass i Stavanger, og mandag ble han fløyet i helikopter opp til Preikestolen for å gjøre de siste forberedelser til tirsdagens innspilling.

Det er Stavanger Aftonblads fotograf, Jon Ingemundsen, som har fanget bildene av filmstjernen, som er kjent for å gjøre sine egne stunts selv.

– Jeg satt i en båt på Lysefjorden, og med 604 meter til toppen er jo bildene tatt på omtrent 600 meters avstand, sier Jon Ingemundsen til VG.

INNSPILLING I PARIS: Tom Cruise vinker til fansen under innspillingen av «Mission: Impossible 6» i Paris tidligere i år. Foto: Stringer , AFP

NRK skriver at Cruise ble hentet i helikopter i hagen til Oilers-eier Tore Christiansen på Boganes i Stavanger mandag formiddag, trolig for å bli fløyet til innspillingsstedet på Preikestolen. Nettstedet publiserer også bilder av Mission Impossible-regissør Christopher McQuarrie og Tom Cruise i helikopteret.

Innspillingen av scenen til «Mission Impossible 6» på Preikestolen i Lysefjorden starter tirsdag, og det er satt av tre dager til innspillingen. NRK har tidligere skrevet at Cruise skal klatre opp de siste stupbratte meterne opp til kanten av Preikestolen.

Innspillingen av Tom Cruise-filmen «Mission: Impossible 6» ble som kjent stanset i tre måneder etter at stjernen brakk ankelen under innspillingen av en stunt-scene til filmen i London i midten av august.

Som følge av skaden Cruise pådro seg under innspillingen av stunt-scenen i London, ble også innspillingen av sluttscenen på Preikestolen utsatt.

MYE UTSTYR: I hele helgen har helikopetere gått nærmest i skytteltrafikk for å frakte opp utstyr som skal brukes i forbindelse med filminnspillingen Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

I en video fra den gang, publisert på kjendisnettstedet TMZ kan man se Cruise, med sikkerhetsline, hoppe fra et stillas på ett tak og over på et annet, der kamera-operatørene filmer. Cruise lander så han blir hengende over kanten, før han drar seg opp på taket.

Under innspillingen av «M:I2» hadde de en nesten-ulykke da Cruise skled på en fjellklippe, 1500 fot over bakken. Det gikk bra takket være sikkerhetslinen.

Et par hundre mennesker vil ta del i arbeidet med filminnspillingen. Filmselskapet har fått tillatelse til inntil 50 helikopterlandinger per dag.

Skuespilleren Kristoffer Joner har bekreftet at han er med i den nye filmen. Han spilte inn scener sammen med Tom Cruise i London i fire dager i juli.

Stavanger Aftenblad skriver at det i helgen har vært mye helikoptertrafikk for å frakte utstyr opp til Preikestolen for å gjøre alt klart til filminnspilling som altså starter tirsdag.