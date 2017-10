Gerard Butler til sykehus etter overdose bie-gift

Det gikk ikke helt som planlagt da skuespilleren forsøkte en eksperimentell kur for såre muskler.

Det var etter en lang dag med opptak og stunts på innspillingen av sin nyeste film, at Gerard Butler (47) tilkalte en spesialist på bie-gift. Han skulle visstnok kunne hjelpe ham med den ømme kroppen.

– Det skal tydeligvis ha anti-inflammatoriske egenskaper. Så jeg sa: «Kom til New Orleans hvor vi filmer». Så han gir meg en sprøyte, og jeg sier: «Oi, det var interessant», for det svir, forteller Butler i et ferskt intervju på ITV, gjengitt av blant annet The Guardian.

Giften til bier har vært brukt som medisin i århundrer, men det er varierende hvor godt de forskjellige, påståtte, effektene er dokumentert. Ifølge Store Norske Leksikon inneholder giften stoffer som fremkaller økt blodtilstrømning, og bistikk skal ifølge gammel tro kunne kurere revmatisme.

Den skotske skuespilleren nøyde seg ikke med én dose, og skal etter sigende ha fått enda ti sprøyter med giften – tilsvarende til sammen 23 stikk.

Det var for mye, og han fikk allergisk sjokk, og ble sendt rett på sykehus.

– Det var fryktelig. Det kravlet over hele meg, jeg svulmet opp, og hjertet kjentes som det eksploderte. Jeg kommer meg gjennom det, og finner ut at han ga meg ti ganger så mye som han skulle, fortalte skuespilleren.

– Latterlig

Han ble imidlertid ikke særlig klok av skade, og fire dager senere, utskrevet fra sykehuset, ga han giften en sjanse til.

Det sendte ham til sykehus enda en gang.

Skuespillerkollega Jeff Goldblum ga Butler velfortjent tyn for gift-eksperimentene da de to møttes på The Graham Norton Show på BBC.

– Jeg har gjort noen latterlige ting i min tid, men dette er sprøtt. Jeg synes vi bør stole på vitenskapen, sa Goldblum.

