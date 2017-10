Lars von Trier (61) nekter for å ha seksuelt trakassert Bjørk (51)

Den islandske popstjernen delte sine egne erfaringer med seksuell trakassering etter Harvey Weinstein-avsløringene uten å nevne Lars von Triers navn. Nå har den danske regissøren tatt til motmæle.

Det er i et Facebook-innlegg Bjørk publiserte i går at hun skriver om ubehagelige opplevelser med en dansk regissør.

Den islandske stjernen har svært få opptredener i film og TV, så det virker åpenbart at kritikken er rettet mot Lars von Trier, som regisserte henne i hovedrollen i «Dancer in the Dark» fra 2000. Bjørk har kun laget én film med en dansk regissør.

Hun skriver: Jeg ble klar over at det er vanlig at en regissør kan klå på og trakassere kvinnelige skuespillere som de vil, og bransjen lar det skje. Da jeg avviste regissøren flere ganger sutret han, straffet meg og lagde en illusjon overfor medarbeiderne sine om at jeg var den vanskelige.

Hun skriver at hun ikke hadde noen ambisjoner i filmbransjen, og dermed kunne forlate den like fort som hun kom inn, og «ristet det av seg etter et års tid».

Bjørk uttrykker bekymring for at andre kvinnelige skuespillere som jobber med regissøren ikke hadde samme mulighet.

I et intervju med Jyllands-Posten avviser regissøren anklagene, som han sier han ikke hadde hørt om før avisen ringte ham.

– Det stemmer ikke. Men vi var ordentlige uvenner, det er et faktum. Til gjengjeld leverte hun en av de beste rolleprestasjoner noen sinne i mine filmer, sier regissøren, som mener Bjørk ikke har gjort annet enn å klage over ham.

Han får et oppfølgingsspørsmål om at grunnen til at hun klager over ham var at han trakasserte henne. Von Trier svarer:

– Det er ingenting i denne saken. Gå tilbake og se på opplysningene som kom ut den gang. Det var én stor konflikt. Jeg har ikke gjort det.