Filmanmeldelse «The Killing Of A Sacred Deer»: Sadistisk satire

Oppfølgeren til «The Lobster» er noen hakk for obskur for sitt eget beste.

THRILLER

«The Killing Of A Sacred Deer»

USA. 15 år. Regi: Yorgos Lanthimos.

Med: Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan.

Den greske regissøren Yorgos Lanthimos jobber målrettet for å bli kongen av «high concept»-kunstfilmen. Han tok noen avgjørende skritt med «The Lobster» i 2015: Noe så sjeldent som en svært eksentrisk film som ble sett – og likt – av et bredt publikum.

44-åringen er vel installert i Hollywood nå, med alt det innebærer av mellomstore budsjetter og glitrende prestisjeskuespillere. Men han har ingen planer om å gjøre det lett for seg selv av den grunn. «The Killing Of A Sacred Deer» er vanskeligere å le av, eller med, enn de tidligere filmene hans. Den er i det hele tatt ganske vond og vanskelig å ta.

Det er også en film det er vrient å skrive om, uten å avsløre viktige plottpoenger som kommer sent i løpet av den to timer lange spilletiden. Men vi prøver:

Familien Murphy, en odd gjeng på fire der alle snakker som om de leste høyt og mekanisk fra et indre manus, blir hjemsøkt av en ung gutt, Martin (Keoghan). Forholdet hans til faren i familien, Steven (Farrell), synes først å være det mellom en mentor og en protesjé, men vi får etter hvert vite at det er av mørkere karakter: Martins far døde på operasjonsbordet på hjertespesialisten Stevens vakt. Kirurgen kan ha vært alkoholpåvirket under inngrepet.

DERMED PASTA: Barry Keoghan i «The Killing Of A Sacred Deer». FOTO: Norsk Filmdistribusjon

Martin vil ha noe i gjengjeld. Først tror vi det er kjærlighet – han har et godt øye til datteren i Murphy-familien, Kim (Raffey Cassidy), og ser gjerne at Steven tar seg av moren hans, spilt av Alicia Silverstone (lenge siden sist, gitt). Men vi skjønner snart at det han er ute etter, er øye-for-øye, tann-for-tann hevn. Martin virker å ha demoniske krefter. Og han vil at Steven skal bøte for ulykken på operasjonsbordet med ett medlem av sin egen familie.

Lanthimos iver etter å plage oss, minner om Michael Hanekes – og litt om Lars von Triers. Det psykologiske puslespillet som utgjør den første timen av «The Killing Of A Sacred Deer», og som er suggererende, må i den siste vike for et ubehagelig horrorkammerspill der få midler skys for å få oss til å vri oss i kinostolen.

Såpass ubehagelig blir filmen, at det hadde vært greit om Lanthimos med noe større grad av klarhet hadde klart å kommunisere hva hensikten med den er, annet enn å oppdatere historien om Gud og Abrahams sønn. Slik det er, føles satiren svart og sur, for hard og vond for sitt eget beste.

Det er lite å le av her, bortsett fra det komisk lakoniske skuespilleriet. Kidman, som har en litt hard stil som burde ha passet filmen perfekt, blir pussig nok anonym i sammenhengen. Men skuespillerinnsatsene ellers er overveiende briljante. Selv måten Keoghan, som vi så i «Dunkirk», spiser spaghetti på («akkurat som far») er sterkt urovekkende.

Det er en interessant film, men den koster mer enn den smaker. Provokasjon i kinosalen er vel og bra. Men det hadde ikke skadet om vi hadde sittet igjen med litt mer for bryderiet.