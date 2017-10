Filmanmeldelse: «Karsten og Petra lager teater»

Karsten, Petra og vennene lærer seg å lage teater - og en litt bedre film.

BARNEFILM

«Karsten og Petra lager teater»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Aurora Gossé, Arne Lindtner Næss

Med: Oliver Dahl, Alba Ørbech-Nilsen, Ivar Nørve, Janne Formoe.

Det er noe beundringsverdig i måten «Karsten og Petra»-filmene ekskluderer foreldre.

Vi gamlinger er jo skjemt bort på både NRK Super-serier som «Min venn Marlon» og diverse amerikanske animasjonsfilmer - historier for barn som er fullt så, om ikke mer, inviterende for voksne ledsagere.

Så når denne norske filmserien kompromissløst henvender seg til barnehagebarn, med overspill og uten en eneste referanse til åttitallets popkultur, er det ikke rart at vi føler oss tilsidesatt.

«Karsten og Petra lager teater» er riktig nok mye lettere å unnskylde enn forgjengerne. Seriens sjette er ikke bare finere skutt, men den har et inderlig ønske om å invitere de små seerne med på en vanvittig sjarmerende kreativ prosess.

På tur til det lokale teateret forelsker Karsten (Oliver Dahl), Petra (Alba Ørbech-Nilsen) og deres tidvis animerte kosedyr seg i scenekunsten. Når barnehagen deres skal samle inn penger for å gi strøm til en indisk landsby, bestemmer ungene seg for å sette opp deres eget teaterstykke.

Og det er lekende lett underholdning når eventyret om lysnisser i den indiske jungelen utfolder seg på skjerm - både gjennom urealistisk stødig låtskriving og imponerende DIY-kulisser.

I en verden full av snakkende og flyvende kosedyr er det likevel noe muffens med de kronisk joviale foreldrene i filmen - de ler så mye at de ikke kan være annet enn romvesener i hudkostymer som skjuler lumske planer. Noe er i hvert fall gærent når en mor etterlater sin femårige datter alene hjemme med ansvaret for et halvt dusin levende dyr. Morfar (Ivar Nørve) er den eneste karakteren over 120 centimenter som virker som et menneske.

Men stort sett er de voksne nesten like uviktige på begge sider av lerettet - filmen er best når den lar barna være barn.

Rent billedmessig er fargemetningen svakere - mindre sukkersøt og hakket mer realistisk. Teatersettene får dermed en liten dose eventyrmagi i kontrast og de ungarske settingene ser nesten norske ut denne gangen. Det oppdaterte blikket for barnefantasi er sannsynligvis godt hjulpet av co-regissør Aurora Gossé, som utmerket seg med den barnlige musikkvideoen til Anja Skybakmoens «Echo» for to år siden.

«Karsten og Petra lager teater» er innmari hyggelig, men også innmari lang takket være flere unødvendige digresjoner. Men siden man snakker om hvor viktig det er at barna lærer å kjede seg, så skylder vi dem å gjøre det samme en gang i blant.

