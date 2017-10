Filmanmeldelse: «Hva vil folk si»: – Sterkt æresdrama

«Hva vil folk si» er en triumf for filmskaper Iram Haq.

Drama: Hva vil folk si

Med: Maria Mozdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf.

Norge. Aldersgrense 12 år. Regi: Iram Haq

Ikke alle filmskapere sitter på erfaringer som egner seg som materiale for en spillefilm. Det er heller ikke alle filmskapere som klarer å håndtere sine egne – eller andres – historier med et like godt manus, en like sterk regi og et like skarpt blikk som Iram Haq klarer med «Hva vil folk si».

I en av filmens første scener løper 16 år gamle Nisha (Maria Mozdah) hjemover en kald vinterkveld. Hun er kledd i boblejakke, tungt sminket, og løper som om det stod om livet. Hun rekker akkurat å klatre inn av vinduet i blokken der hun bor, og legge seg under dyna, før faren kommer for å ønske henne god natt.

Sett bort fra den illevarslende musikken som akkompagnerer filmen fra første stund, og som står i stil til filmens noe overtydelige tittel, speiler scenen et nokså normalt tenåringsliv. Å være ute sent uten lov, for så å snike seg hjem, er ikke unikt knyttet til pakistansk æreskultur. At en datter straffes for sitt forhold til en gutt ved, ved at hun sendes ut av landet på ubestemt tid, er derimot både tungt og vondt å se på – nettopp fordi vi vet at det for noen er en realitet – også i Norge.

«Hva vil folk si», er inspirert av Haqs egen opplevelse av å bli ufrivillig sendt til Pakistan da hun var i tenårene. Handlingen er satt til et Oslo i nåtid, og vi rekker akkurat å skjønne at Nisha er en kul, smart og populær jente, før hun kidnappes av faren og broren, til en by utenfor Islamabad, som straff for skammen hun har påført familien.

Selv om fortellingen som utspiller seg når Nisha ankommer sin tantes familie i Pakistan er noe forutsigbar, tar Haqs manus en rekke friske og overraskende vendinger underveis. Et av filmens mest ubehagelige høydepunkter handler for eksempel like mye om et perverst og korrupt politi, som det handler om ære.

Med Maria Mozdahs fengslende og nedtonede skuespill unngår filmen, trass i det alvorlige temaet, å bli sentimental. Haq stoler i stedet på at innholdet i scenene er sterkt nok – hvilket det utvilsomt er. Hun får oss til å forstå fortvilelsen Nishas familie føler over at ingen naboer ser dem i øynene lenger, og at bryllupsinvitasjoner uteblir – men uten å unnskylde foreldrene. «Hva vil folk si» er et troverdig portrett av hvordan æreskultur kan bli farlig når den brytes med.