Filmanmeldelse «Elias og Storegaps hemmelighet»: Blodfattige båter

Bondebåt i by’n byr på lite annet enn vakre bilder.

ANIMASJON

«Elias og Storegaps hemmelighet»

Norge. Tillat for alle. Regi: Simen Alsvik

Med: Samsaya, Henriette Steenstrup, Fridtjof Såheim, Ravi, Marcus og Martinus.

I takt med hovedfiguren Elias, som nå er en fullrustet redningsskøyte i tenårene, har den animerte filmseriens ambisjoner vokst siden dens siste kinovisitt i 2010.

Etter en heltemodig redningsaksjon i voldsomt farvann får Elias muligheten til å forlate lille Lunvik til fordel for en jobb i den travle storbyen - der rånete båter hører på rap og lugubre lasteskip smugler sjeldne naturressurser.

Elias får en velkomst med fyrverkeri, selfies med beundrere og en verbal high-five fra Sjarkus og Båtinius. Men den lille bondebåten tar seg til slutt vann over baugen i storbyen, i likhet med filmskaperne.

Den tredje «Elias»-filmen er riktig nok utsøkt for øyet, med pittoresk og aktpågivende lyssetting, uansett tid på døgnet, over urnorsk natur og velkomponerte bybakgrunner. Det mest imponerende her er hvor genuint vannets fysikk oppleves - enten det går i fredelig hav eller hekksjø, føles vannet virkelig.

Rent visuelt er nok dette en milepæl for norsk CGI-animasjon. Derfor er det synd at historiefortellingen og båtfjesene ikke er like godt detaljstyrt.

Filmen lover et større eventyr enn man sitter igjen med - hverken «fish out of water»-historien, vennskapet med bybåten Stella eller den store «hemmeligheten» dyrkes til noe stort. Det er dristig gjort å lage en film uten en konkret slemming, men det svekker også lysten til å heie på Elias. Filmen blir en sjekkliste av sekvenser som til syvende og sist er bebodd av ganske blodfattige båter.

Det er nemlig ikke nok å klistre tryner fra Thomas-toget på sjøfartøy for å gjøre dem levende. Både blikk og mimikk sliter med å gi en illusjon av liv bak ansiktene.

Filmen vil nok glede barn som allerede trives i «Elias»-universet, men for de som er vant til hardere saker fra den andre siden av dammen, blir nok dette i overkant underveldende.

Filmens misjon er hederlig, med en underliggende advarsel om at tankeløs utnyttelse av jordens ressurser får uhyggelige konsekvenser. Dessverre er filmen og sannsynligvis lærdommen glemt før rulleteksten begynner.