Filmanmeldelse «Bye Bye Germany»: God bagatell

Om å leve og le etter Auschwitz.

DRAMAKOMEDIE

«Bye Bye Germany» («Es war einmal in Deutschland …»)

Belgia/Luxembourg/Tyskland. 12 år. Regi: Sam Garbarski.

Med: Moritz Bleibtreau, Antje Traue, Tim Seyfi.

Ifølge «Bye Bye Germany» ble 4000 jøder boende i Tyskland etter Andre verdenskrigs slutt («ingen kunne forklare barna sine hvorfor», postulerer den videre).

I denne småmorsomme (jepp) og endog smått erotiske (jepp igjen) post-Holocaust filmen treffer vi en håndfull av dem.

Først og fremst David Bermann (Belibtreau), en handelsmann og proto-standupkomiker med næringsvett og selvoppholdelsesdrift, samt – selvsagt – en haug grufulle minner.

Han bor i en amerikansk transittleir, og drømmer som alle andre om å reise til den nye verden i vest. Problem: Han har ikke penger til å komme seg dit, og er ikke en sånn genitype som kan forvente å bli påspandert overfarten.

Han og noen venner – «kramkarer» som det på herlig arkaisk vis heter i den norske oversettelsen – setter i gang et lite foretak som skal sikre reisekassen. De selger tøy, og går ikke av veien for å spille skuespill – eller på tyskernes samvittighet – for å bli kvitt varene. De lider under varierende grader av post-traumatisk stress. Men de lever– «i motsetning til Hitler».

AMERIKANER I UNIFORM: Antje Traue i «Bye Bye Germany». FOTO: Storytelling Media.

Samtidig blir Bermann kalt inn av amerikanerne, mistenkt for å ha kollaborert med nazistene under oppholdet i Sachsenhausen. Hvorfor fikk han spesialbehandling i konsentrasjonsleiren?

Det er den amerikaniserte jøden Sara Simon (Traue) som forhører ham, og har problemer med å tro på det hun hører. Bermann hevder at han ble sendt til Hitler, som ellers «kan alt og vet alt», for å lære føreren å fortelle vitser, slik at han kunne imponere Mussolini.

En «oppløftende» film om Holocaust er selvsagt en avansert bestilling (jfr. Roberto Benigni og Jerry Lewis). «Bye Bye Germany» lykkes langt på vei, selv om den nok ville hatt godt av et skarpere fokus.

Det er ikke det at filmen tråkker over i den fine balansegangen mellom komedie og tragedie. Mer det at det ikke blir tatt noen virkelig store skritt i noen av retningene.

Slik det er, er filmen en bittersøt skrøne som gjerne vil si noe viktig om å reise seg etter ufattelig tragedie, men som er for lett i anslaget til å helt lykkes med det. Men som bagatell betraktet, er den verdig, respektfull og ganske fin.