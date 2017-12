Filmanmeldelse «Happy End»: Borgerskapets diskrete angst

Europeisk films fremste plageånd er tilbake. Men «Happy End» er ikke blant Michael Hanekes sterkeste.

DRAMA/SATIRE

«Happy End»

Frankrike. Tillatt for alle. Regi: Michael Haneke.

Med: Isabelle Huppert, Fantine Harduin, Mathieu Kassovitz.

Mot et bakteppe av flyktningkrise og sosial dumping sitter en overklassefamilie og småplager hverandre over et middagsbord i den franske havnebyen Calais. De har tjent sine penger i bygg- og boligbransjen. Men de er ikke lykkelige.

Patriarken Georges (Jean-Louis Trintignant) er 85, i ferd med å bli dement, og vil gjerne få lov til å dø snart, om det er greit. Datteren Anne (Huppert), familiens mest velbalanserte medlem, styrer butikken, «hjulpet» av sønnen Pierre (Franz Rogowski). Vi har følelsen av at det er han som kommer til å kjøre familiebedriften på grunn når mamma takker for seg (det er jo tredjegenerasjonsleddet som ikke fikser å vokse opp i penger, heter det seg).

Også til stede: Sønnen Thomas (Kassovitz), som er lege, og hans umælende hustru Anaïs (Laura Verlinden). Samt Thomas’ datter fra det første ekteskapet, Eve (Harduin). Hun er hos pappa fordi mamma har forsøkt å ta livet av seg. Thomas og Anaïs har en nyfødt sønn. Men legen er allerede dypt inne i et dunkelt seksuelt utroskapsforhold.

MATRIARK: Isabelle Huppert holder tøylene i «Happy End». FOTO: Arthaus

Østerrikeren Michael Haneke er europeisk films fremste plageånd, rådende verdensmester i harde, ubehagelige kinoopplevelser. Han har hatt gode, høyt profilerte år på 2000-tallet, med «Det hvite båndet» (2009) og «Amour» (2012). Nå, etter en lengre pause, synes han å ønske å gå inn i sin egen tid på en mer konkret måte enn på ganske lenge. Det går bare sånn passe bra, faktisk.

Kritikken av europeisk flyktningpolitikk og «herskap og tjenere»-tematikken som ligger som en dirrende streng under historiene om de rike, ulykkelige menneskene i filmens sentrum, synes uforløst.

Regissøren får faktisk mer, ikke minst rent visuelt, ut av kritikken av vår tids allestedsnærværende digitale kommunikasjon og ikke-kommunikasjon. Filmen ønsker også å diskutere hvorvidt aktiv dødshjelp er en god eller dårlig ting.

Haneke er blitt veldig dyktig. Som skuespillerinstruktør – innsatsene er upåklagelige, og til å konstruere tablåer å holde et distansert, observerende blikk på (fin karaokescene, for øvrig – beste siden «Min pappa Toni Erdmann», 2016).

Han kan skape kjip, knuget stemning med den ene hånden på ryggen, og liver opp med et og annet selvmord(sforsøk). «Hvorfor tok du mammas medisiner?», sier far til datter. Datters logiske svar: «Det var nok igjen».

Det er en film som støtter seg på kunnskap og håndverk mer enn den liksom går opp og slår til deg i ansiktet. Haneke-filmer pleier, på den ene eller andre måten, å være uforglemmelige. Men denne er nok ikke det.