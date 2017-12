Filmanmeldelse «Battle Of The Sexes»: Tennisfeministen

Kvinnekamp i idrettsperspektiv.

DRAMAKOMEDIE

«Battle Of The Sexes»

USA. Tillatt for alle. Regi: Jonathan Dayton og Valerie Faris.

Med: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman.

I 1973 hadde den 29 år gamle Billie Jean King vunnet det som vinnes kunne i kvinnetennis. Hun hadde også blitt kastet ut av United States Lawn Tennis Association, organisasjonen som driver US Open. Hun hadde vært så frekk å kreve lik premie for lik seier.

King og hennes daværende ektemann Larry King startet en kvinneturnering, sponset av et sigarettmerket Virginia Slims («You’ve come a long way, baby»). I et forsøk på å skaffe turneringen oppmerksomhet takket King ukarakteristisk nok ja til å møte den fallerte mannlige stjernen Bobby Riggs – 55 – til en showmatch.

«Battle Of The Sexes», ble den kalt. Datoen var 20. september 1973, men «hypen» i forkant pågikk i månedsvis. Riggs, en gambler med moralen til en bruktbilselger, markedsførte seg på ublu vis som en mannssjåvinistisk gris som skulle møte en «feminist med hårete legger», og «bevise» én gang for alle at kvinnens plass var i soverommet og på kjøkkenet. For ham dreide matchen seg om publisitet og penger. King hadde et edlere ærend.

DRONNINGEN KING: Emma Stone som Billie Jean King i «Battle Of The Sexes› FOTO: Melinda Sue Gordon / Tour de Force.

På tampen av 2017, når mannssjåvinistiske griser sprekker som troll i solen hver dag, kan ingen hevde at «Battle Of The Sexes» er dårlig timet. Men tro ikke at regissørene Dayton og Faris, teamet bak «Little Miss Sunshine» (2006), og manusforfatter Simon Beaufoy («Slumdog Millionaire», 2008), er her for å kaste brannfakler:

«Battle Of The Sexes» er renskåret, glatt feelgood, forutsigbar som en hvilken som helst romantisk komedie. Den fremstiller hendelsen som viktig begivenhet i løpet av det som gjerne kalles feminismens andre bølge, men evner ikke helt å tro på det selv.

Emma Stone gjør en dempet, fin innsats. Carell, spesialist på å spille mannlige fjols, koser seg glugg i hjel som mannen som ville «put the show back in chauvinism». Ensemblet er rikt og sympatisk, og tidskoloritten upåklagelig.

Men «Battle Of The Sexes» er skuffende på et par nokså sentrale felt. Den fungerer ikke særlig godt som en spennende film om en idrettsbegivenhet (jfr. ferske «Borg»). Verst er det likevel at den er så klønete når det gjelder det romantiske: Forholdet mellom King og frisøren Marilyn Barnett (Andrea Riseborough).

Romansen de to kvinnene imellom, som måtte holdes skjult for omverdenen, er skildret på utroverdig naivt vis, som en slags første ungdomsforelskelse, for uskyldig for denne verden. (Jeg minner om at King var en gift kvinne på 29 da dette skjedde).

Filmens nokså sleipe iver etter å tekkes alle og ikke støte noen, dens grunnleggende mangel på mot, kommer til syne i de shampoo-reklameaktige kjærlighetsscenene mellom King og Barnett. Og det faktum at forholdet endte grin i den virkelige verden, noe som fikk store negative konsekvenser for King, er naturligvis noe «Battle Of The Sexes» behendig omgår.

Et par timers gøyal og motstandsløs underholdning er det blitt. Men det er vanskelig å ikke tenke at en film som dette, lansert på akkurat dette tidspunktet i historien, med fordel kunne ha flekket mer tenner.