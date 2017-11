Filmanmeldelse «Mord på Orientekspressen»: Avsporing

Agatha Christies gamle tog er på skinnene igjen. Hvorfor?

«Mord på Orientekspressen»

USA. 12 år. Regi: Kenneth Branagh.

Med: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe.

Om det er noe verden neppe trenger, er det flere filmatiseringer av Agatha Christie-fortellinger. Og så «Mord på Orientekspressen» da? Filmet på lignende vis av Sidney Lumet i 1974, med en tilsvarende mengde store stjerner (Albert Finney som Hercule Poirot), badet i den samme typen gammel europeisk mellomkrigsluksus?

Sist jeg sjekket, gikk Lumets film på TV med jevne mellomrom (og i hvert fall hver jul). Det er med andre ord ikke helt lett å forstå hva det er som har fristet Kenneth Branagh til å lage en ny versjon av et mordmysterium som 80% av alle potensielle kinogjengere allerede kjenner løsningen på.

Kanskje var det rollen som den belgiske mesterdetektiven i seg selv? Ett er sikkert: Branagh nyter åpenbart å spille ham, den eneste noenlunde fargelagte rollen i en film full av tynne «typer».

Hans Poirot er en pinefull pedant, så vidt i stand til å fungere i en verden som ikke møter hans krav til logikk og rasjonalitet. Han er avhengig av at de to bløtkokte eggene han spiser hver morgen, er nøyaktig like store. Når han tråkker i en haug med hestemøkk på gaten, setter han sporenstreks det andre beinet i ruken – slik at livet hans skal ha «balanse». Det synes klart at han i dag ville fått all verdens diagnoser kastet etter seg.

Mustasjen hans er gigantisk, og det er et aldri så lite sjokk å se ham med nokså løs slipsknute i den avsluttende «alle mann på plass, nå skal vi Hercule løs mysteriet»-scenen. Denne domineres ellers av Michelle Pfeiffer, som det er en glede å se arbeide jevnlig igjen (trass i at hun gjør et større inntrykk i ferske «Mother!» enn hun får anledning til her).

Filmen er tidvis en nytelse å se på – skutt med 65mm-kameraer som Branagh arvet av Christopher Nolan etter av «Dunkirk». Det er en del kreativ kameraføring her (Branagh er glad i å filme åstedet ovenfra), for å veie opp for de lukkede togkupeene og de tynne persontegningene.

Det Branagh forsøker, og som kanskje kan sies å være i hvert fall delvis nytt, er at han etter hvert vektlegger det tragiske i historien, heri opptatt Poirots eksistensielle problemer med hvordan mysteriet spiller seg ut. Det er for lite, for sent, og bidrar til at også selve tonen i filmen føles uavklart.

Det må sies: Det største mysteriet med «Mord på Orientekspressen» er Branaghs behov for å lage den én gang til. I den siste scenen mer enn antyder han at han gjerne vil spille Poirot igjen – nærmere bestemt i «Døden på Nilen». Det vil være overraskende om han får sjansen