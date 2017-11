Rebel Wilson gir penger til veldedighet etter rekorderstatning

Skuespiller Rebel Wilson (37) tok til tårene da hun snakket om medieoppslagene som har ført til den største erstatningssummen i australsk historie.

– Folk kalte meg en løgner og en falsk person. For en som meg som setter stoltheten min i å være ærlig og autentisk, var det nok det mest knusende man kunne kalt meg, forteller skuespilleren i et intervju på «Sunday Night» på australske Channel 7.

Det var i september skuespilleren, kjent fra Hollywood-komedier som «Bridesmaids», «Pitch Perfect» og «How to Be Single», ble tilkjent en erstatningssum på 4,6 millioner australske dollar, eller drøye 28 millioner kroner etter det hun har kalt løgnaktige artikler i australske Woman’s Day og Australian Women’s Weekly.

– De tenker ikke på konsekvensene: Ja, jeg er en skuespiller som er i rampelyset, men jeg er også et menneske som har jobbet veldig hardt for å komme dit. Så at alt ble tatt fra meg, var ondsinnet og stygt, sier en beveget Rebel i programmet.

OPPTRER: Rebel Wilson var vert for MTV Movie Awards i 2013. Her opptrer hun med en gjeng fra «Pitch Perfect». Foto: Danny Moloshok , Reuters

Det er eieren Bauer Media som er dømt til å betale erstatning etter å ha hevdet at skuespilleren løy om alderen og navnet sitt. Rebel selv har hevdet at hun mistet to roller på grunn at artiklene. Hun fortalte også søndag at hun ikke har løyet om alderen, men valgt å ikke oppgi den. Hun sa også at hun formelt endret navnet sitt til familiekallenavnet Rebel i 2002.

Ifølge E! News forventes det at Bauer Media anker erstatningssummen, som er over dobbelt så høy som hva som er oppnådd i tidligere æreskrenkelsesaker.

– De sutrer om summen de må betale meg og prøver å få den redusert. Det synes jeg er skikkelig kvalmt, tatt i betraktning at jeg gir pengene til veldedighet, sa skuespilleren i intervjuet.

Da summen ble klar, tvitret Wilson:

«Jeg ser frem til å kunne hjelpe noen flotte australske veldedige organisasjoner og å støtte den australske filmindustrien med erstatningssummen jeg fikk.»

Skuespilleren fra Sydney blir å se i «Pitch Perfect III» i januar, og er også i gang med nyinnspillingen av «Svindlere med stil» fra 1988, «Nasty Women», med blant andre Anne Hathaway.