Norsk regissør til amerikansk zombie-serie

Norske Magnus Martens skal regissere i alle fall én episode av gigantserien «Fear the Walking Dead».

– Det er kjempehektisk, men det er veldig flinke og flotte folk. Og det er et maskineri, så man får til alt, sier den norske regissøren til VG.

Regissøren er for tiden midt i innspillingen av en episode av fjerde sesong av serien «Fear the Walking Dead», forløperen og «spin-off»-serien til den megapopulære zombie-serien «The Walking Dead».

Den første sesongen viser starten på en zombie-apokalypse. Martens skal regissere minst en episode i sesong fire av serien med flere millioner seere.

Nordmannen har imponert i USA tidligere: Amerikanske TV-anmeldere hyller «norsk» slåss-scene

Han varslet om jobben på Instagram 5. januar.

«Zomibie-galskap», skrev han og la ved et bilde fra innspillingen i Texas som VG har fått tillatelse til å bruke.

Her kan du se slåss-scenen Martens har blitt hyllet for tidligere:

Kjente til serien

STOR SERIE: Martens er fornøyd med å få prøve seg på «Fear the Walking Dead». Foto: Morten Holm , NTB scanpix

– Jeg hadde et forhold til serien. Jeg synes det er en morsom serie, hadde sett det meste før og hadde god kjennskap til universet, sier Martens og legger til at «zombier alltid er gøy».

Likevel opplever han ikke at det er noe veldig annerledes enn andre jobber.



Martens har arbeidet som regissør med store amerikanske serier som «Banshee», «Power» og «12 Monkeys».

Populær serie: «The Walking Dead» er tilbake, med garantert kontroversielt drap

– Det er selvfølgelig stort, men samtidig så funker serien på samme måte som andre serier. Det er det samme systemet på en måte, hvor man kommer inn i det og det er masse nye folk på en gang.

Han sier at det omtrent er halvannen ukes arbeid igjen med serien, og at han per i dag i alle fall vil regissere en episode – muligens to.

– Jeg jobber fra jobb til jobb og serie til serie, og dette er en av mange jeg jobber på, sier han.

Det er ikke den første gangen «The Walking Dead-universet» har en norsk forbindelse:

Fikk ikke terningkast

Det ser lyst ut for Martens om dagen som regissør i en stor amerikansk serie. Tilbake i 2011 gikk det ikke like bra.

Da nektet VGs anmelder Jon Selås å gi terningkast til den norske actionkomedien «Arme Ridder», som Martens sto bak.



Dette var fordi han ikke synes «morovolden» i filmen var morsom.

Sjekk denne: VG møtte zombie-skaper Howard Berger

Martens har også regissert blant annet «Svein og Rotta» og «Ut i vår hage».