Norsk regissør nektet visum til India

Iram Haq går trolig glipp av den indiske premieren på filmen «Hva vil folk si», etter at ambassaden i Norge avslo visumsøknaden hennes.

– Det er utrolig trist og skuffende, sier Haq til VG onsdag kveld, få timer etter at den indiske ambassaden opplyste at de ikke ville gi den norske regissøren visum til å reise til Mumbai torsdag.

Haq, som er aktuell med sin andre spillefilm «Hva vil folk si», skulle egentlig reise til den indiske storbyen for å delta på premieren til filmen under MAMI-filmfestivalen fredag.

I Mumbai venter opp mot 100 skuespillere og crewmedlemmer. Det norske konsulatet i byen har stelt i stand til premierefest i samarbeid med festivalen, men den finner trolig sted uten filmens regissør.

Filmen er inspirert av Haqs egen opplevelse av å bli sendt til Pakistan fra Norge mot sin vilje som tenåring. Regissøren synes det er spesielt trist at hun nektes innreise når deler av filmen er spilt inn i India.

VGs anmelder kalte filmen for «en triumf» for filmskaper Iram Haq og skrev at «Hva vil folk si» er et brutalt portrett av æreskultur.

Hevder hun løy i visumskjema

Haq søkte om visum 5. september, men ambassaden kom ikke med sitt avslag før sent onsdag ettermiddag denne uken.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde oppført noe feil om faren min i skjemaet. De mener han er pakistansk og at jeg derfor skulle ha brukt et annet skjema, men faren min ble født i Jaipur i India og emigrerte til Pakistan som tenåring når delingen av de to landene skjedde, forklarer regissøren.

Fire ganger tidligere har regissøren fått visum til India, uten noen problemer.

– Jeg er født og oppvokst i Oslo, har norsk pass og har vært i India og laget en spillefilm. Jeg har ikke ord, sier Haq og legger til:

– Jeg blir ufattelig trist, men også litt sint. Det er jo ingen god grunn her.

I 2012 havnet Venstre-politiker Abid Raja i en lignende situasjon da han som daværende nyansatt visumattaché på ambassaden i New Delhi, opplevde at den indiske ambassaden ikke ville gi ham visum, trolig på grunn av hans pakistanske opphav. Etter at media omtalte saken, og over fire måneder etter at visumsøknaden ble sendt, innvilget til slutt ambassaden Raja visum.

Produsent: – En skandale

Den indiske ambassaden må skjønne at det er skandaløst å nekte norske statsborgere innreise til India bare fordi foreldre eller besteforeldre har pakistansk opphav, mener filmens produsent Maria Ekerhovd.

– Skuespillerne og den indiske staben venter på at Iram skal komme til premieren av filmen sin. Vi syns dette er forferdelig trist og sjokkerende, sier Ekerhovd til VG.

Produsenten reagerer også på at avslaget kommer på slutten av arbeidsdagen dagen før avreise fra Gardermoen.

– Vi opplever det som sterk forskjellsbehandling. Det virker som at årsaken er at foreldrene hennes har pakistansk opprinnelse, men Iram er født og oppvokst i Norge. Hun er norsk.

I august ble det også kjent at «Hva folk vil si» ble nominert i konkurranseprogrammet til filmfestivalen i Toronto. I 2013 viste Haq sin første spillefilm «Jeg er din» i Toronto, samme år ble filmen Norges Oscar-kandidat. Den handlet om en alenemor som slet med å finne kjærligheten.

Ekerhovd sier den indiske ambassaden setter dem i en vanskelig posisjon.

– Nå får hun ikke vært med på premieren av sin egen film i India der filmen er laget, og skuespillerne blir stående uten regissøren sin på premieren. Det er både pinlig, trist og en skandale at det skulle bli slik.

Ambassaden: – Har ikke nektet henne visum

Torsdag fikk VG følgende kommentar til saken fra den indiske ambassaden i Oslo, via rådgiver Amar Jeet:

– Vi kan informere om at Iram Haq fylte ut feil skjema da hun søkte om visum i september. I går sendte hun oss et korrekt visumskjema og hennes visum vil bli innvilget etter at klarering fra India er gitt; dette har hun blitt informert om. Hun er fullstendig klar over dette da hun har reist til India ved tidligere anledninger, skriver Jeet før han understreker:

– Vennligst merk dere at vi ikke, jeg gjentar ikke, har nektet henne visum. Visumet vil bli utstedt så fort vi får klarering fra India.

Går glipp av premieren

Iram Haq bestrider denne versjonen og henviser til produsent Ragna Midtgard i Mer Film, som har håndtert visumsøknadene til regissøren.

– Skjemaet som vi søkte med er en nøyaktig kopi av det skjemaet vi har levert inn tidligere og fått innvilget visum på. Det eneste som er endret siden sist nå er at vi skulle huke av på at besteforeldrene til Iram var fra Pakistan og ikke India. Det fikk vi først beskjed om i går, sier Midtgard til VG.

Produsenten legger til at ambassaden har opplyst at de alltid må sende visumsøknader til India for godkjenning når søker har pakistansk opphav.