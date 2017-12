NASA bekrefter: Astronauter får se «The Last Jedi» i verdensrommet

Mens deler av verden fremdeles venter på premieren av «Star Wars: The Last Jedi», forteller NASA at astronauter om bord den internasjonale romstasjonen ISS får se filmen i bane rundt jorden.

Det var en reporter for Spaceflight, Robin Seemangal, som ført rapporterte om romhendelsen på Twitter. Senere bekreftet en talsperson fra NASA at det blir fersk romfilm i rommet.

– Vi kan bekrefte at mannskapet vil kunne se filmen i kretsløp. Vi har ingen definitiv tidsplan ennå, men de får vanligvis filmer som digitale filer de kan spille av på PC eller prosjektor som er om bord, sier talsperson Dan Hout til Inverse.

På Twitter meldte reporteren:

«Jeg har fått bekreftet fra kilder i Disney og NASA at mannskapet på ISS vil ha visning av «Star Wars: The Last Jedi.»

Ifølge E! News har mannskapet på ISS et filmbibliotek som inkluderer rom-filmer som «The Martian», «Alien» og «2001: En romodyssé».

I store deler av verden har den nyeste «Star Wars»-filmen premiere fredag. I Norge var premièren 13. desember. VGs anmelder ga terningkast 5 og skrev: ««The Last Jedi» er stjernekrig på høyoktan og en følelsesmessig oppslukende familiesaga som faktisk klarer å løsrive seg fra fortiden.»

Se en smakebit av hva astronautene får se her: