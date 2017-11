Her er Tom Cruise på Stavanger Oilers-eierens tomt

STAVANGER (VG) Etter å ha utført halsbrekkende stunts på Preikestolen, landet Hollywood-stjernen (55) trygt utenfor luksusvillaen til Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen (55).

Den styrtrike ishockey-entusiastens villa på Boganes utenfor Stavanger sentrum har lenge vært utpekt som et sannsynlig overnattingssted for Tom Cruise under innspillingen av den sjette «Mission: Impossible»-filmen.

Helikopteret som Cruise de siste dagene har benyttet seg av, har flere ganger blitt sett flygende til og fra tomten.

– Jeg uttaler meg aldri om ting som skjer i min private sfære, sier Christiansen til VG.

Mandag ble Cruise sett hengende i et tau ned fra platået på Preikestolen, omkring 600 meter over Lysefjorden.

Den stupbratte fjellklippen er åsted for det som omtales som avgjørende scener i filmen som har premiere i juli 2018, der Cruise spiller hovedrollen som Ethan Hunt.

LIKE FØR: Mandag ble Tom Cruise sett hengende ned fra platået på Preikestolen. Dagen etter skulle filmingen egentlig ha startet, men dårlig vær har skapt forsinkelser for Hollywood-crewet. Foto: Jon Ingemundsen , Stavanger Aftenblad

Da Cruise og resten av Hollywood-crewet tirsdag skulle gå i gang med filmingen av actionscenene, gjorde den sterke vinden det umulig for helikoptrene å lande.

Onsdag kom filmingen endelig i gang, og ifølge NRK ble Cruise sett klatrende opp og ned de siste meterne til platået på Preikestolen i flere timer gjennom ettermiddagen.

Bekrefter filming

Det er i utgangspunktet satt av tre dager til innspillingen av scenen. Etter at hele tirsdagen gikk i vasken, er det likevel usikkert om Hollywood-teamet vil klare å holde tritt med tidsskjemaet.

Egentlig skulle scenene vært spilt inn for tre måneder siden, men det hele måtte utsettes da Cruise brakk ankelen under innspillingen av en annen dramatisk scene i London i august.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Per Henry Borch i Truenorth Norway, som tidligere har uttalt seg om tidsskjemaet for innspillingen.

Ifølge Stavanger Aftenblad går all kommunikasjon nå gjennom produksjonens presseansvarlig Amanda J. Brand.

– Det eneste jeg vil si, er at vi filmer i dag, skriver Brand i en epost til avisen.

Spår større problemer

Ifølge vakthavende meteorolog Gunnar Noer ved Meteorologisk institutt, ser det ikke akkurat pent ut for Cruise og gjengen.

– Det blir grått og vindfullt. I fjelltopphøyde, like under 1000 meter over havet, kommer det sterk kuling som varer utover ettermiddagen. De fleste som opererer i helikopter, vil nok holde seg på bakken, sier Noer til VG.

SKAPER OVERSKRIFTER: Tom Cruise beskyttes godt fra publikum og media på sin norgesreise. Foto: Niklas Hallén , AFP

Han sier det er vanskelig å spå været helt presist for Preikestolen, men mener det kan danne seg skybaser omkring fjelltoppene i området.

– Det blir nok verre litt lenger nord, men det blir regn. Vi har sagt at det kan komme 30–50 millimeter over en perioden på 6–12 timer tidlig på dagen i morgen, sier Noer.

Turister slapp til

Onsdag klokken 14.00 ble platået på Preikestolen, som er stengt under innspillingen, åpnet for turisten som ville hilse på. På dette tidspunktet var Cruise ingen steder å se.

Et par hundre mennesker vil ta del i arbeidet med filminnspillingen. Filmselskapet har fått tillatelse til inntil 50 helikopterlandinger per dag.

Skuespilleren Kristoffer Joner har bekreftet at han er med i den nye filmen. Han spilte inn scener sammen med Tom Cruise i London i fire dager i juli.

Stavanger Aftenblad skriver at det i helgen har vært mye helikoptertrafikk for å frakte utstyr opp til Preikestolen for å gjøre alt klart til filminnspilling som altså starter tirsdag.