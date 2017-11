Henry Cavill delte bilde av seg selv utfor Preikestolen

PREIKESTOLEN (VG) «Supermann»-skuespilleren skal være en del av den angivelige sluttscenen i «Mission: Impossible 6».

Henry Cavill var ikke antrukket i rød kappe og blå spandex, slik han er mest kjent for etter å ha hatt hovedrollen i «Man of Steel».

Cavill, som har anlagt bart i anledning «Mission: Impossible 6», delte torsdag et bilde av seg selv på Instagram, hengende utenfor Preikestolen med tommelen opp og Lysefjorden som bakteppe.

Visste du? Derfor får Cruise penger fra den norske stat

– Bortsett fra mine fasjonable nippelfester, føltes ikke dette så ille, skriver han under bildet.

– Seriøst, jeg er så takknemlig over alle de utrolige stedene denne filmen har brakt meg til, og alle de ville og fantastiske tingene den krever av meg, skriver han videre.

Vil ikke røpe rolle

Den speilblanke vannoverflaten og solskinnet som lyser opp skuespilleren tyder på at bildet er tatt mandag. Torsdag er området dekket i tåke, og kraftig vind herjer på Preikestolen.

Det både hagler og blåser kraftig i området, og pressesjef Amanda J. Brand opplyser om mindre forsinkelser. Klokken 12.30 bekreftet hun likevel at innspillingen var i gang.

Da VG ankom fjellområdet like over Preikestolen klokken 11.45, sto flere vakter fra Norsk Folkehjelp og sørget for at publikum og presse ikke nærmer seg filmsettet, utenom et vindu mellom klokken 14.45 og 15.00. Det er ikke ventet at Cruise selv vil vise seg i denne perioden, får VG opplyst.

Hva slags rolle Cavill har i filmen er foreløpig ikke kjent, og Brand vil på spørsmål fra VG ikke fortelle om hvilken rolle Cavill skal ha.

– Nei, unnskyld. Jeg kan ikke avsløre historiepoeng, sier hun.

Helikoptre har hele formiddagen flydd skytteltrafikk til og fra en nødhytte omkring 50 meter fra selve platået på Preikestolen. Klokken 14 henger to helikoptre tidsvis i luften over innspillingsstedet.

Fikk du med deg? Tom Cruise-stunt gikk galt – filminnspilling utsatt

SPERRET AV: Området rundt platået på Preikestolen er sperret for turgåere og skuelystne, og frivillige fra blant annet Norsk Folkehjelp holder vakt. Torsdag formiddag gikk crewet i gang med rigging igjen, etter å ha utsatt opptaksstart for dagen på grunn av vind. Foto: Marie Von Krogh , VG

Ble tilbudt rollen på Instagram

Det var på nettopp Instagram Cavill ble tilbudt en rolle i filmen av regissør Christopher McQuarrie, skriver Deadline. I mars la nevnte regissør ut et bilde fra Preikestolen hvor han tagget skuespilleren.

– Jeg hadde en tanke. Nysgjerrig på om du er interessert i en rolle i den sjette installasjonen av «Mission: Impossible». Ikke noe press, skriver han.

Og Cavill svarte i kommentarfeltet:

– Hvordan kan jeg si nei til en mann med så perfekt hår?

Les også: 11 skadd under innspilling av Tom Cruise-film

Fikk ikke fly

Regissøren hadde imidlertid et par krav for å hyre inn Cavill til rollen. I samme kommentarfelt skriver han at kriteriene er å like ekstreme høyder, høy fart, motorkjøretøy av alle slag, samt praktiske stunt, våpen og sporadiske eksplosjoner.

– Bare om jeg får fly på ekte, svarer skuespilleren.

– Jeg tror jeg spesifiserte praktiske stunt. Er du med? kommer svaret fra McQuarrie.

– Åh, ok. Jeg er med!

Mandag var det hovedrolleinnehaver Tom Cruise som ble fotografert der han hang utenfor platået.

Cavill er igjen aktuell som «Supermann» i «Justice League» som har premiere 16. november.