Filmanmeldelse: «Ekspedisjon Knerten»

Pinnesøtt til jul.

BARNEFILM



«Ekspedisjon Knerten»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Andreas J. Riiser

Med: Filip Mathias Eide, Anders Borchgrevink, Aksel Hennie, Renate Reinsve, Sjur Vatne Brean og Henriette Steenstrup.

Lillebror (Eide) og hans faste makker, trepinnen Knerten (Hennie), fantaserer om å dra på polferd som selveste Roald Amundsen. Men det er ikke lett å holde liv i snøfylte fantasier når man nettopp har flyttet til det våte vestlandet.

Den fjerde «Knerten»-filmen føles nesten som en «reboot», med både nye stemmer, yngre skuespillere og frisk regi - det eneste tegnet på at historien følger filmseriens kronologi er at Knertens lille familie også er med.

Det er litt forvirrende at mor (Reinsve) ser ut som at hun er under ti år eldre enn eldstesønnen, men det glemmer man raskt.

Andreas J. Riiser gjør det han klarer med den litt magre historien, og sammen med god familiedynamikk og en vanvittig sjarmerende Filip Matias Eide i rollen som Lillebror, er det vanskelig å ikke forlate salen med et lunt indre.

Kort og greit, så balanserer «Ekspedisjon Knerten» de fleste egenskapene en god barnefilm skal ha: den er full av varme og den barnlige humoren er overraskende stødig i både dialog og rytme, som i scenene der Lillebror skal finne «vestpolen» i kartboken og når han blir skremt av pinnekjøtt. Eide snakker både med blikk og kropp der ordene kommer til kort.

Det er en Pixar-aktig sødme i de artige filmrullene fra Sørpolen som duoen drømmer seg inn i og en fin nasjonalromantikk i både den stillferdige og voldsomme «vestpolen», spesielt når fjellvettreglene kommer til nytte. Men selv om karakterene holder seg forbilledlig rolig, er dramaet i filmen noe underspilt og man savner også den lille ekstra julepiffen som kunne ha løftet filmen til å bli en ny juletradisjon.

Men nok moro for både store og små, og en god start for det nye laget. Knerten er en pinne for hele landet.

SANDEEP SINGH