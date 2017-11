Fem kvinner anklager Louis C.K. for seksuell trakassering

WASHINGTON, D.C. (VG) Den kjente komikeren Louis C.K. er siste mann ut fra USAs underholdningsverden som blir beskyldt for å ha hatt buksene nede.

Jostein Matre

Det startet med superprodusenten Harvey Weinstein. Siden har det vært flere andre. Den siste var skuespiller Kevin Spacey. Nå har dominobrikkene truffet stjernekomiker Louis C.K.

Fem kvinner beskylder ham for seksuell trakassering. Komikerduoen Dana Min Goodman og Julia Wolov forteller New York Times om en episode fra 2002 der de underholdt på en festival i Aspen, Colorado. Etter at showet var over inviterte Louis C.K. dem til hotellrommet sitt for en drink.

Før de hadde rukket å ta av jakkene sine skal han ha spurt om han kunne ta frem penisen sin. Kvinnene forteller at de trodde det var en spøk.

– Men så gjorde han det, sier Goodman.

Det tok ikke lang før han ifølge kvinnene var naken og masturberte foran dem.

Vil ikke kommentere

En annen kvinnelig komiker, Abby Schachner, forteller at hun kunne høre ham masturbere mens de pratet i telefonen en gang i 2003. En fjerde kvinne, Rebecca Corry, sier han to år etter det spurte henne om å få onanere foran henne. Hun takket nei.

Louis C.K. har avstått fra å kommentere beskyldningene.

– Han kommer ikke til å svare på noen spørsmål, skriver hans forlegger Lewis Kay i en e-post til avisen.

Utover det har ingen av dem kommentert de konkrete beskyldningene.

New York Times har også pratet med en femte kvinne, som ikke står frem med navn, som forteller om lignende episoder som de fire andre. Ifølge hennes historie spurte han henne flere ganger om hun kunne se på mens han tilfredsstilte seg selv. Til slutt sa hun ja, men sier hun visste det var galt.

Avlyser premiere

Komikeren skulle egentlig ha offisiell premiere på sin nyeste film, «I Love you, Daddy», i kveld. I den filmen er det en scene hvor en av karakterene onanerer foran andre folk.

Han skulle også være gjest på talkshowet «The Late Show» med Stephen Colbert i dag. Begge deler er nå avlyst. Filmen skal etter planen lanseres på kino neste uke. Det er uklart om det kommer til å skje.

Weinstein, som også har blitt beskyldt for å ha tvunget seg til samleie med den norske skuespilleren Natassia Malthe, har for øvrig fått sparken i sitt selskap, mens Spacey blant annet nå blir fjernet fra en kommendefilm, som egentlig var ferdiginnspilt. I tillegg har Netflix, som var i gang med innspilling av neste sesong av serien «House of Cards», der Spacey spiller hovedrollen kuttet alle bånd til ham.