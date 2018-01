Ellen Page giftet seg med sin Emma

Skuespilleren Ellen Page har giftet seg med sin partner Emma Portner.

Flere internasjonale medier, blant andre People og BBC skriver dette. Paret har også lagt ut en oppdatering på Instagram hvor Page blant annet skriver:

– Jeg kan ikke tro at jeg nå kan kalle denne fantastiske kvinnen min kone.

«Juno»-stjernen Ellen Page og hennes partner Emma Portner er begge kanadiske. Portner er danser og koreograf. Paret viste seg offentlig for første i september i fjor i forbindelse med premieren på Ellen Pages siste film «Flatliners» - og på vei til premieren delt hun den gangen også et bilde av de to på Instagram.

Ellen Page skapte i fjor høst store overskrifter da hun gikk ut og anklaget stjerneprodusent Brett Ratner (48) for «homofobisk og krenkende oppførsel». I et langt Facebook-innlegg fortalte Ellen Page om episoden der Brett Ratner skal ha hengt henne ut foran kolleger, da hun var kun 18 år gammel.

På en konferanse for lesbiske, homofile, bifile og lesbiske i Las Vegas i 2014, fortalte Hollywood-skuespiller for første gang hvor vanskelig det har vært å komme ut av skapet.

– Jeg er lei av å gjemme meg og lei av å la være å fortelle ting. Jeg led i flere år fordi jeg var redd for å komme ut av skapet. Sjelen min led, min mentale helse led og mine forhold led. Og jeg står her i dag, foran alle dere, på den andre siden av den lidelsen, fortalte Page den gang.

I 2012 ble Page drapstruet om hun ikke sluttet å date Alexander Skarsgård umiddelbart. Page og den svenske Hollywood-kjekkasen hadde ikke engang bekreftet at de var i et forhold, men etter at de to dro sammen på en hockey-kamp i Los Angeles begynte romanseryktene å svirre. Det var det ikke alle som likte og politiet etterforsket en rekke drapstrusler mot Ellen Page på nettsamfunnet Twitter.