Ellen Barkin stoppet innbruddsforsøk i sitt eget hjem

Hollywood-skuespilleren hørte bråk i etasjen over tidlig om morgenen, og møtte en innbruddstyv ved balkongdøren.

Ellen Barkin avbrøt en innbruddstyv som brøt seg inn hos henne onsdag denne uken. Det bekrefter en representant for New York Police Department til ABC News.

Ifølge offisielle kilder hørte Barkin bråk i etasjen over seg rundt klokken kvart på syv onsdag morgen. Hun så den mistenkte innbruddstyven, som hun senere har beskrevet som en mann i 20-årene, ved døren til balkongen.

Ifølge politiet tok Barkin tak i døren for å lukke den, og mannen hoppet ned på branntrappen og rømte. En bag med smykker, som han trolig forsøkte å ta med seg, ble liggende igjen.

Ellen Barkin ble en kjent skuespiller på 80-tallet. Hun er kjent fra blant annet «Sea of Love» (1989), «Switch» (1991) og «Bad Company» (1995). De senere årene har hun vært å se i TV-seriene «The New Normal» og «Happyish». Hun har én Emmy-pris og har vært nominert til to Golden Globes.