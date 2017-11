Dustin Hoffman beklager angivelig seksuell trakassering av 17-åring

Skuespiller Dustin Hoffman beklager etter meldingen om at han skal ha klådd på ei 17 år gammel jente under en filminnspilling i 1985.

Skribenten Anna Graham Hunter anklager Hoffman (80) for å ha klådd på henne under innspilling av fjernsynsfilmen «Death of a Salesman», på norsk kjent som «En handelsreisendes død». I tillegg «snakket han om sex til meg og foran meg», skriver hun i en artikkel for The Hollywood Reporter onsdag.

Hun legger til at hun gråt etter hendelsen i 1985, da hun som 17-åring jobbet som praktikant på innspillingen.

Onsdag morgen sto Hoffman selv fram med følgende uttalelse:

– Jeg har den største respekt for kvinner og føler meg forferdelig over at det jeg kan ha gjort, kan ha utsatt henne for noe så ubehagelig. Jeg beklager. Dette er ikke representativt for hvem jeg er, heter det i Oscar-vinnerens uttalelse.

Hoffman er dermed siste navn på den voksende listen over Hollywood-kjendiser som anklages for seksuell trakassering og overgrep, blant dem filmmogul Harvey Weinstein, regissør Brett Ratner, James Toback, Kevin Spacey og Jeremy Piven.