Disney-sjef tar pause etter «uønsket oppførsel»

John Lasseter, grunnleggeren av animasjonsselskapet Pixar, fratrer sin stilling.

Han skapte suksesselskapet som står bak megasuksesser som «Toy Story» og «Biler». Nå er han en av en lang rekke profilerte Hollywood-kjendiser som har havnet i trøbbel etter #metoo-kampanjen som kom i kjølvannet av avsløringene rundt den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein.

I et internt skriv til Disney-ansatte, som Hollywood Reporter og CNN har fått tilgang på, skriver han at han trer til side etter «flere vanskelige samtaler som har vært veldig smertefulle» for ham.

TOPPSJEF: John Lasseter leder både Pixar og Disney Animation Studios.

Her skriver han blant annet:

– Jeg har blitt kjent med at jeg har fått noen av dere til å føle at jeg ikke har respektert dere, eller fått dere til å føle ubeag. Det var aldri min intensjon, står det i skrivet.

Han skriver også at han ønsker å unnskylde til alle som måte ha mottatt klemmer eller andre gester som gikk over streken.

Videre opplyser Lasseter at Disney og han er blitt enige om at han skal tre til side i seks måneder for å vurdere fremtiden.

Lasseter er sjef både for Pixar og Disney Animation Studios.

«Pausen» kommer kort tid etter at Hollywood Reporter skrev om én tidligere Pixar-ansatt som hevdet Lasseter var kjent for å «grafse, kysse, og komme med kommentarer om utseende». Andre, ikke navngitte kilder sier Lasseter er kjent for å drikke tett på premierefester, men at oppførselen hans ikke er begrenset til slike eventer. Blant flere historier Hollywood Reporter skriver om, forteller kildene også at kvinner ansatt i Pixar vet når de skulle snu seg bort for å unngå kyss, og noen sier de brukte begrepet «The Lasseter» for å beskrive når sjefen forsøkte å plassere hånden mellom leggene deres.