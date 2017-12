DiCaprio bruker Instagram i kampen mot oljeutvinning i Lofoten

Med et storslått nordlys-bilde på sin Instagram-profil, oppfordrer filmstjernen den norske regjeringen til ikke å åpne for olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen.

– Fortell den norske statsministeren om holde disse fjordene fri for olje, skriver DiCaprio på instagram.

DiCaprio har tidligere markert seg med et sterkt engasjement i naturvern- og klimadebatten. Han har blant annet uttalt at han har vært svært bekymret for klimakrisen.

I innlegget på Instagram som han postet natt til fredag norsk tid, påpeker han at Norge er et fristed for spekkhuggere og knølhvaler og at den norske regjeringen nå vurderer å åpne for olje- og gassutvinningen på steder som er et av de viktigste kaldtvannsområdene i verden.

DiCaprio oppfordrer sine følgere til å fortelle den norske regjeringen hva de mener om dette. Innlegget hadde fredag kveld fått over 400.000 likes.

Det er ikke første gang DiCaprio ser i retning Norge. Tidligere har han vist bekrymring for trusselen mot den arktiske tundraen med. Også den gangen brukte han instagram og publiserte et bilde tatt like utenfor Tromsø.

Tidligere har han også donert tre millioner amerikanske dollar til WWFs tigerarbeid i Nepal og samarbeidet med organisasjonen for å redde arten som er på randen av utryddelse.