Derfor er norsk språk utryddet i «Snømannen»

LONDON (VG) Hele filmen er spilt inn i Norge, og det litterære utgangspunktet er herfra. Men ikke ett ord norsk kan høres i «Snømannen».

Neste uke er det endelig klart for premiere på filmatiseringen av den aller første Harry Hole-romanen «Snømannen», som i sin helhet ble spilt inn i Norge. Både Oslo, Bergen og Rjukan er godt synlig i filmen, det er slett ingen tvil om hvor den forfyllede politimannen opererer.

Les også: Dette mislikte «Snømannen»-regissøren med Norge

Regissør Tomas Alfredson sier han brukte lang tid på å finne riktige locations. Men filmen er altså engelskspråklig, og det er ikke slik at man hører norsk i bakgrunnen. Tvert i mot, det er ikke mulig å høre eller se ett eneste norsk ord i filmen. Ser du en avis heter den noe i retning av «Norwegian Journal», ikke VG, Dagbladet eller Aftenposten. Og på skiltet på trikken står det «Oslo Hospital», og ikke Rikshospitalet.

Alfredson forklarer.

– Å skape en verden hvor ingen snakker norsk, men handlingen foregår i Norge, det er vrient. For meg var det en del ting jeg ville unngå, skilt for eksempel, forteller han på det internasjonale pressemøtet i London denne uken.

Han gir et eksempel på hva han mener ville lage trøbbel for publikum.

POLITIBIL UTEN MERKING: Slik ser politibilene ut i «Snømannen». Legg også merke til politibetjentenes hvite stripe bak på uniformen. Foto: UIP

– Ordet for «police» i Norge staves «politi», noe som ville høres ut som «polity» på engelsk. Det ville blitt veldig merkelig å lese for publikum. Dermed bestemte vi oss for å fjerne det helt. Ingen politibiler har skilt i filmen, det gjør at du ikke stusser, men vet likevel det er en politibil.

Les også: Her er den første traileren til «Snømannen»

En journalist fra Østerrike vil vite hvorfor alle navn uttales på det han mener er forsøksvis «norsk», mens hovedpersonen selv uttales på det som oversatt til norsk blir «Harry hull».

– Det er mange rare navn på norsk, som høres rare ut også for oss svensker. I «Snømannen» er det imidlertid navn som lett kan uttales på engelsk, som for eksempel Kathrine Bratt og Rafto, forteller regissøren.

Som VG skrev mandag var det et krav fra Alfredson å få en norsk setting, han fikk hele filmen flyttet fra amerikanske storbyer som Chicago og Detroit til Norge. Men å få lage en skandinavisk Harry Hole var aldri aktuelt.

– Det var alltid ment å være en engelskspråklig film, men jeg synes altså det var rart at handlingen skulle foregå i USA. At bøkene er på norsk opprinnelig er jo en av grunnene til at det ble en uventet suksess.