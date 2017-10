Daryl Hannah og Annabell Sciorra står frem med anklager mot Harvey Weinstein

Mer enn 50 kvinner har nå anklaget produsenten for seksuell trakassering eller overgrep.

New York Times avslørte at Hollywood-produsenten Harvey Weinstein siden 1990-tallet har drevet med seksuell trakassering og overgrep av kvinnelige skuespillere.

Den siste måneden har flere titalls skuespillere stått frem med sine anklager mot Weinstein, og stadig står flere frem. Ifølge BBC og Vanity Fair har tallet bikket 50 nå.

Denne uken hevdet norske Natassia Malthe at Weinstein forgrep seg på henne. Lørdag publiserte The New Yorker nok en historie hvor både Daryl Hannah (56) og Annabell Sciorra (57) står frem med sine opplevelser.

– Han låste seg inn på rommet



Daryl Hannah, kjent fra blant annet «Kill Bill» møtte Weinstein under filmfestivalen i Cannes tidlig i sin karriere, da prøvde produsenten å komme seg inn på hotellrommet hennes ved to anledninger, men Hannah åpnet ikke.

Først mange år senere, da hun var i Roma til premieren til «Kill Bill 2», låste Weinstein seg inn på hotellrommet hvor hun var med sin frisør og sminkør.

– Han dundret inn som en rasende okse. Jeg vet at om ikke den mannlige hår- og sminkepersonen hadde vært i rommet hadde ting endt ille. Det var veldig skummelt, forteller Hannah.

Saken fortsetter under videoen som oppsummerer Weinstein-saken

Weinstein krevde at skuespilleren møtte han til en fest på hotellet, da Hannah kom ned var det ingen tegn til at det var eller hadde vært en fest på stedet. Da hun spurte Weinstein hva som foregikk.

– Han svarte: «Er puppene dine ekte?» så spurte han om han kunne få ta på dem, da jeg svarte nei, så spurte han om jeg kunne vise ham dem. Jeg svarte: «faen ta deg, Harvey», forteller hun til The New Yorker.

Dagen etter reiste privatflyet filmselskapet hadde leid fra henne, og både reise og oppholdet som var bestilt til henne i Cannes kort tid senere ble kansellert. Hun forteller at hun ringte «alle», til og med regissøren Quinten Tarantino, og fortalte hva hun som foregikk.

– Jeg trodde det var konsekvensene av det jeg hadde opplevd, sier Hannah til The New Yorker.

Saken fortsetter under videoen hvor norske kvinner forteller hvorfor de er med på #Metoo-kampanjen

Hun sier til avisen at hun fortalte om det som hadde skjedd, men mener «det ikke hjalp».

Sallie Hofmeister, talsperson for Weinstein, svarer på anklagene fra skuespillerne slik:

– Herr Weinstein benekter alle anklager om sex uten samtykke.



Sovet med balltre ved sengen

I samme sak forteller Emmy-vinner Annabella Sciorra om hvordan Weinstein skal ha forgrepet seg på henne, og at hun aldri har fortalt det til noen. De siste 20 årene har hun vært redd for produsenten og sov alltid med et balltre ved siden av sengen sin.

Etter en middag i New York, hvor både Sciorra og Weinstein var blant gjestene, tilbød Weinstein seg å kjøre Sciorra hjem, forteller hun. Det hadde han gjort før, og skuespilleren tenkte ikke noe mer over det. Etter at hun var kommet hjem og gjorde seg klart til å legge seg hørte hun banking på døren.

– Det var ikke midt på natten så jeg åpnet døren på gløtt for å se hvem det var. Weinstein gikk inn som om det var hans leilighet, og begynte å kle av seg, sier hun.

Hun var kledd i nattkjole og erindrer at produsenten presset henne inn på soverommet, til tross for at hun ba ham gå flere ganger.

– Han dyttet meg ned på sengen og la seg oppå meg. Jeg sparket og skrek, forteller hun.

Han holdt hendene hennes fast over hodet hennes, og tvang henne til å ha sex med ham, ifølge Sciorra.

Sciorra har ikke turt hverken å anmelde eller fortelle noen om det hun opplevde før nå, skriver The New Yorker.

