Indisk politiker har satt skuddpremie på Bollywood-skuespiller

En indisk politiker oppfordrer til halshugging av skuespilleren og regissøren i en ny Bollywood-film som skildrer et ekteskap mellom en hinduistisk dronning og en muslimsk konge.

Bollywood-filmen «Padmavati» handler om forholdet mellom en hinduistisk kvinne fra Rajput-kasten og en muslimsk konge. Filmen har vist seg å være svært kontroversiell, og har blitt møtt med både kritikk, og trusler mot skuespillerne.

Nå har det gått så langt at Suraj Pal AMU, en lokalpolitiker for regjeringspartiet BJP, lover rundt 12 og en halv million kroner til den som kan halshugge regissør Sanjay Leela Bhansali, og Deepika Padukone som spiller hovedrollen.

– Vi vil belønne de som halshugger dem med hundre millioner rupi, og ta hånd om det familiene deres trenger, sa han ifølge ANI News.

Summen tilsvarer rundt tolv og en halv millioner norske kroner. Sentralregjeringen har tatt avstand til uttalelsen.



Krever at filmen stoppes

Den hinduistiske gruppen Rajput Karnik Sena, som tilhører Rajput-kasten i India, har protestert kraftig mot filmens skildring av ekteskapet, som de mener stiller dronningen, filmens protagonist, i et dårlig lys. Det skriver Al Jazeera.

Filmen baserer seg på et dikt om dronningen Padmavat, skrevet på 1500-tallet av poeten Malik Muhammad Jayasi.

Ifølge The Independent reagerer Rajput-gruppen blant annet på hvordan forholdet mellom den hinduistiske kvinnen og den muslimske mannen fremstilles, og at midjen til dronningen er synlig i et klipp.

Politiet i Rajasthan har sett seg nødt til å be de som demonstrerer mot filmen, og ønsker å forby den, om å ikke ta loven i egne hender, ifølge ANI News. Dette fordi at grupperingen har advart om at «mye vil brenne» om ikke filmen stoppes.

Bollywood-stjernen: Dette er et tilbakesteg

Rajput-gruppen, som ifølge the Independent også har truet med å kutte av nesen på hovedrolleinnehaveren om ikke filmen stoppes, mener filmen må forbys på bakgrunn av at de synes den ikke respekterer dem.

– Dette dreier seg om vår ære, sa talskvinne for gruppen Vijendra Singh Kalynvat til Al Jazeera.

– Alauddin Khilhi (den muslimske kongen, journ.anm.) var en tyv, en tyrann, en terrorist.

Enkelte politikere fra regjeringspartiet BJP har stilt seg bak kravet om å forby filmen, men opposisjonspartiet, Congress Party, vil ikke la dette skje, ifølge avisen.

Skuespilleren understreket selv for en uke siden at hun kun forholder seg til hva de nasjonale myndighetene måtte bestemme om eventuell sensur av filmen.

– Hvor har vi endt opp som nasjon? Dette er et tilbakesteg, sa Padukone med henvisning til truslene.

Historieprofessor Aditya Mukherjee mener at de omfattende demonstrasjonene er en «absurd» reaksjon på en film om en fortelling som ikke engang har tydelige historiske røtter.

– Det er ikke noe historisk bevis på denne Padmavati-hendelsen – denne historien er en dikters fantasi, sier han til Al Jazeera.