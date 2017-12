Ari Behn forteller om et oppsiktsvekkende møte med Hollywood-stjernen Kevin Spacey.

– Har jeg en liten #metoo-historie om Kevin Spacey? spurte Ari Behn da han mandag gjestet programmet Michael Direkte på P4.

Behn, som har vært på «arbeidsuke» i kanalen, fulgte opp påstanden han kom med. Hendelsen han beskriver skjedde på et nachspiel etter at Hollywood-stjernen hadde vært konferansier for nobelkonserten i Oslo Spektrum i 2007.

– Vi hadde en god samtale, han satt rett ved siden av meg. Etter fem minutter så sier han «Hey, let's go out and have a cigarette», og så tar han meg midt på ballene under bordet, sier Behn i intervjuet.

Tok det pent

Behn forteller at han tok situasjonen pent og svarte «kanskje senere».

– Det gikk veldig bra. Det var en strålende kveld, sier han.

Behn benytter også muligheten til å skryte av Spacey, som han omtaler som en «briljant» skuespiller.

Vært i hardt vær

Spacey har vært i hardt vær den siste tiden etter å ha blitt anklaget for seksuell trakassering fra flere hold.

I slutten av oktober beskyldte skuespilleren Anthony Rapp i et intervju med Buzzfeed Hollywood-stjernen Kevin Spacey for å ha prøvd seg på ham da Rapp var 14 år. Flere andre har i kjølvannet av beskyldningene rettet lignende anklager mot Spacey.

Mandag denne uken ble det kjent at siste sesong av den populære «House of Cards»-serien, der Spacey har hatt hovedrollen, blir ferdigstilt uten ham.

