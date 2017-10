Anmeldere om «Snømannen»: Overrasket over at den ikke var bedre

De første norske anmeldelsene av «Snømannen» er ikke positive.

Forventningene knyttet til den internasjonale filmversjonen av Jo Nesbøs «Snømannen» har vært skyhøye. Men filmen, som er regissert av svenske Tomas Alfredson, får hard medfart i de første anmeldelsene i Norge.

Både i Adresseavisen, NRK og VG får filmen terningkast to.

– Jeg ble overrasket over at den ikke var bedre. Det er fordi Alfredsson tidligere har filmatisert blodige og thrilleraktige bøker med stort hell, sier Terje Eidsvåg, som anmeldte filmen i Adresseavisen, til VG.

Filmen, som har norsk premiere 13. oktober, har blitt spilt inn i Oslo, Bergen og Rjukan. Det er første gang en amerikansk studiofilm er spilt inn på norsk jord.

Ulekker og pinlig ujevn

Eidsvåg sier at han synes filmen verken var spennende, skremmende eller engasjerende nok.

– Det er et stort problem med denne type film, slår han fast.

Eidsvåg skriver blant annet følgende i sin anmeldelse:

– Blodig ulekker og pinlig ujevn blanding av thriller og grøsser. Den internasjonale filmversjonen av Jo Nesbøs «Snømannen» er slett ikke god.

HARRY HOLE: Superstjerne Michael Fassbender er mannen som gir ansikt til detektiven på filmlerretet. Foto: Universal Pictures

– Ganske kjedelig



Marte Hedenstad i NRKs Filmpolitiet beskriver filmen som «en helt standard og ganske kjedelig krimfortelling, som aldri lar meg kjenne hjertet i halsen».

I anmeldelsen trekker hun fram at oppbyggingen av rollefigurene er blitt nedprioritert til fordel for handlingen.

– Problemet med dette er at handlingen ikke blir interessant når rollefigurene ikke har blitt godt nok etablert, skriver anmelderen.

– Går ikke veien



VGs Øystein David Johansen viser til at alt lå til rette for denne filmen og trekker blant annet fram at det er superstjernen Michael Fassbender som er hovedrolleinnehaveren.

– Så går det altså ikke veien, slår han fast i anmeldelsen.

Johansen oppsummerer filmen som en misbrukt mulighet.

– Det viktigste er at den ikke er særlig spennende. Den mangler spenningen som finnes i boken. I tillegg er det flere ting som forstyrrer hele opplevelsen. Det er en del som er halvveis og veldig forvirrende, sier han.

Bård Eion Flaen i United International Pictures Norge, som er den norske distributøren av filmen, hadde ikke anledning til å kommentere saken mandag.