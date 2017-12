Anken avvist for Morgan Kane-gründer

Gründeren av Morgan Kane-selskapet WR Entertainment, Ryan Wiik, fikk fredag avvist anken i tvistesaken mot sitt tidligere selskap.

Dermed opprettholder Borgarting lagmannsrett kjennelsen fra Oslo byfogdembete som ikke støttet Wiik i hans påstand om at WR Entertainment urettmessig har frosset rundt 18 millioner av hans aksjer i selskapet.

Wiik må også betale saksomkostninger på 220.000 kroner til WR Entertainment innen to uker.

WR Entertainment saksøkte Ryan Wiik for grovt bedrageri i USA i juni i år, og det var i den forbindelse at Ryan Wiiks aksjer i høst ble frosset. Denne avgjørelsen har Ryan Wiik nå forsøkt å få omstøtt to ganger – hos byfogden og nå i lagmannsretten – uten å nå frem.

– Vi er skuffet over resultatet og vil gjennomgå avgjørelsen sammen med vår klient og vurdere om saken skal bringes inn for Høyesterett, sier Ryan Wiiks advokat, Ole Tokvam, til VG.

WR Entertainments administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, er godt fornøyd med det hun i en epost til VG kaller «et forventet utfall» av anken.

– Wiik må stoppe å bruke opp rettvesenets tid og selskapets tid. Han må akseptere at han ikke kan sette seg over loven i noe land og komme seg videre etter at han mislykkes på prøvespillingen som Morgan Kane. Hans oppførsel skader mer enn 500 aksjonærer, skriver Lucia-Khan i eposten.

Dette er den foreløpig siste utviklingen i en bitter strid mellom Ryan Wiik og WR Entertainment som startet i mars i år da Ryan Wiik gikk til personlig søksmål mot den nye administrerende direktøren i WR Entertainment, Tasmin Lucia-Khan. Dette skjedde bare drøyt tre måneder etter at Wiik frivillig forlot selskapet han gründet i 2009 med ett mål for øyet; å lage en film om den norske westernhelten Morgan Kane og spille hovedrollen selv.

Da Ryan Wiik forlot selskapet hadde han imidlertid nylig mislykkes på audition i rollen som Morgan Kane, og filmen har ennå ikke blitt en realitet.

Samtidig som Wiik forlot selskapet, ble også selskapets daværende administrerende direktør, Jim Cardwell, sparket fra selskapet etter et aksjonæropprør. Cardwell gikk selv til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver to uker etter Ryan Wiiks søksmål.

Aksjonæropprørerne er også fornøyd over kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fredag.

– Nå har fem dommere sagt nei, og han kan heldigvis ikke utnytte rettssystemet lenger. Til Ryan Wiik vil jeg bare si: levèr tilbake aksjene du har, betal hva du skylder og vær så snill å hold deg langt borte fra selskapet, for alltid! Vi fortjener ro, er den umiddelbare reaksjonen fra en av flere som ledet an i aksjonæropprøret i WR Entertainment for ett år siden, Jan-Henry Løken.

Jim Cardwell krever 30 millioner kroner i lønn som han mener seg berettiget til gjennom sine mange år i WR Entertainment.

I høst fulgte Ryan Wiik og hans mor, Sissel Wiik, opp med å saksøke WR Entertainment for 90 millioner kroner for ubetalt lønn i forbindelse med filmen som altså ennå ikke er påbegynt.

Den første av disse rettssakene i USA er etter det VG kjenner til ventet å starte rundt juletider.