Amerikanske artister og kjendiser refser våpenpolitikken etter Las Vegas-massakren

Talkshowverten Jimmy Kimmel er en av mange kjendiser som tar til orde for ny våpenpolitikk etter massakren som krevde 59 menneskeliv og mange hundre sårede.

Det er lite trolig at det blir endret våpenlovgivning i USA med Donald Trump som president og republikansk flertall i begge kamre i Kongressen. Det har likevel ikke hindret mange fra å snakke høyt om våpenlovgivningen i USA.

Talkshowverten Jimmy Kimmel brukte hele sin åpningsmonolog til å snakke om massakren dagen etter det skjedde, mens tårene trillet. Se det her:

– Jeg hører folk si «vi kan ikke gjøre noe med det». Selvfølgelig kan vi gjøre noe med det, men vi gjør ikke det. Når noen med skjegg angriper oss avlytter vi telefoner, vi innfører reiseforbud og bygger murer. Men når en amerikaner kjøper våpen og skyter andre amerikanere, er det ikke noe vi kan gjøre med det, sa Kimmel i talkshowet «Jimmy Kimmel Live!»

Las Vegas er 49-åringens hjemby.

Dagen etter den følelsesladede talen sa Kimmel at han ikke kom til å si noe mer om massakren, men klarte ikke å dy seg likevel. Han benyttet anledningen til å refse de som mener det er «for tidlig» å diskutere hva som kan gjøres.

– Kanskje det er «for tidlig» for deg fordi du innerst inne bærer litt ansvar selv fordi hvem som helst kan få tak i et hvilken som helst våpen når som helst. Og du går i dekning til stormen er over og du kan fortsette som vanlig. Men det er ikke «for tidlig» for oss, for vi er amerikanere, sa Kimmel og fortsatte:

– Og sist gang jeg sjekket var det første grunnlovstillegget (som omfatter blant annet ytringsfrihet) minst like viktig som det andre (retten til å bære våpen), sa han i monologen ifølge Deadline.com.

KJEMPER FOR NY VÅPENLOVGIVING: Roseanne Cash har i mange år kjempet for nye våpenlover i USA. Foto: Collin Reid , AP

Roseanne Cash, Johnny Cash’ datter, er en annen som har ytret seg om våpenkontroll. I et innlegg i New York Times skriver hun om hetsen hun opplever som tilhenger av strengere våpenlovgivning, noe hun har kjempet for i mange år.

Hun går til kraftig angrep på National Rifle Association:

– Det finnes ikke andre måter å si det på: NRA finansierer hjemlig terrorisme.

Hun skriver at lovgivningen som skal hindre mentalt ustabile personer fra å få tak i militære angrepsvåpen, er latterlig. Hun skriver at de siste årene har NRA har inngått en slags allianse med fans av countrymusikk og artister.

– Jeg oppfordrer flere country og rootsartister til å snakke ut. Lovene NRA får gjennomført, er en trussel mot dere, fansen deres og festivalen og konsertene vi alle elsker.

– Jeg vet du vil bli mobbet for å snakke ut. Det er slik de opererer. Ikke alle vil like at du tar stilling. La det gå. Noen kommer til å brenne platene dine eller be om å få refundert billetter til konsertene dine. Ikke la dem skremme deg til taushet, skriver Cash.

Også flere andre artister har uttalt seg etter massakren, ifølge Entertainment Weekly. Fra Twitter maner Sheryl Crow til diskusjon om angrepsvåpen. Det samme mener skuespiller Jeffrey Wright, mens kollega Elizabeth Banks spør retorisk: «På hvilket tidspunkt skal vi amerikanere si at nok er nok?»