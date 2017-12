Feirer jul med kongen og dronningen: – Jeg er fortsatt en del av familien

Til helgen er Ari Behn aktuell med en ny kunstutstilling. Julen feirer han med kongen, dronningen, prinsesse Märtha Louise og deres tre barn på Kongsseteren. – Jeg er fortsatt en del av familien, sier Ari Behn i dette VG-intervjuet.

Ari Behn bruker tre bilder til å beskrive hvordan livet har vært etter skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise: De heter «Inferno», «Storm» og «Tsunami».

– Jeg har blitt tatt godt vare på av mennesker jeg har møtt. De har vært åpne, rause og jeg føler at jeg er blitt omfavnet og inkludert. Jeg har det bra nå, veldig bra, sier Ari Behn til VG.

Etter at skilsmissen ble offentlig i august i fjor ba han og prinsesse Märtha Louise mediene om ro rundt sine tre felles barn, Maud Angelica (14), Leah Isadora (12) og Emma Tallulah (9), i denne prosessen. De har delt omsorg for barna, og prinsessen har beholdt huset i Lommedalen i Bærum., mens han har kjøpt seg et hus fem kilometer unna.

– Dette har vært en intens periode for meg. Jeg har pusset opp et hus, samtidig har jeg tross alt fått et nytt liv, en ny regi, fortsetter Behn.

PÅ VEI TIL BOGSTAD: Denne helgen stiller Ari Behn ut flere av bildene sine på Bogstad Gård. Et av dem er «Psychosi»s som han også har skrevet tidspunktet «04.48» på. Deter tidspunktet flest tar livet sitt i verden, sier Ari Behn. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

I løpet av åtte måneder har hatt 16 utstillinger over store deler av landet.

– Sånn sett har det vært et fantastisk år for meg. Jeg har solgt bilder for 3,5 millioner kroner, satt «personlig rekord» og fått 200.000 for «100 strokes before I go». Jeg lever godt av kunsten min nå. sier Ari Behn.

Lørdag står en ny utstilling for tur. Denne gangen sammen med Bjarne Melgaard og Mikael Persbrandt på Bogstad gård i Oslo. Melgård og Persbrandt viser sine trykk, mens Behn stiller med malerier og trykk.

– Mikael Persbrandt har jeg aldri truffet, men fulgt ham i mange år. Bjarne Melgaard derimot er en god venn av meg gjennom 20 år. Han er en stor kunstner som jeg har stor respekt for.

– Du er ikke redd for å havne i skyggen?

– Han er som en storebror, det er en ære å stille ut sammen med ham, forteller Ari.

Det er ingen tvil om at han trives i sitt nye liv, sin nye rolle.

– På mange måter er det lettere å være meg nå. Da jeg var en del av kongefamilien, måtte jeg fylle en rolle. Det handler om plikt, det handler om oppdragelse. Man drilles i en rolle. Da er det ikke alltid like lett å finne sin plass, sier Behn og fortsetter:

– Som en del av kongefamilien blir «alt» man gjør omtalt. Man blir ofte karikert. Det er vel ikke en komiker som har ikke karikert meg. Men samtidig er jeg fullstendig klar over at det følger med rollen som en offentlig person.

FORTSATT GODE VENNER: prinsesse Märthe Louise og Ari Behn er fortsatt gode venner. I fjor høst var de sammen på Oslo Horse Show hvor de fulgte fulgte døtrenes oppvisning. Nå blir det felles julefeiring på Kongsseteren Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Behn legger da heller ikke skjul på at han ofte føler at han havnet mellom to stoler.

– Jeg har vært en del av det av kongelige – og har hatt mange gode diskusjoner med dronningen som jeg har den største respekt for. Jeg har alltid kunnet dele min interesse for kunstfeltet med henne – og hun har lært meg mye. Jeg er fortsatt en del av familien, har god kontakt både med kongen og dronningen, sier Ari Behn.

Han ser på det å være kjent, at alle vet hvem du er som ett tveegget sverd. Han tenker ikke nødvendigvis at det han betegner som «et levd liv», står i veien for ham nå og hans videre utvikling både som menneske og kunstner.

– Livet består av ulike faser, det handler om tap, sorg, glede og lykke. Det er erfaringene man gjør som interesserer meg og jeg tror snarere at jeg står mer i veien for meg selv. Jeg er opptatt av symbolikk – og det jeg føler at jeg er i ferd med å gjøre nå, er å nullstille meg.

Men uansett om han mener at han står i veien for seg selv, at han kan oppfattes som provoserende i det offentlige rom, er han klar på de viktige prioriteringene.

STORE FORMATER: Ari Behn trives med å jobbe med store formater. Her viser han to av bildene sine «I'll die in a heartbeat» og «Psychosis» utenfor hjemmet sitt i Lommedalen. Begge bildene er en del av utstillingen i helgen. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

– Det viktigste av alt for meg er barna mine – og jeg mener at jeg har skapt et hjem de trives i, som de er trygge i. Jeg føler at vi sammen, Märtha og jeg, har gitt dem en skjermet og trygg oppvekst. Som far tenker jeg på meg selv som en nærværende voksenperson. Jeg har alltid jobbet hjemmefra. Det er riktig at jeg reiser en del, men jeg er aldri borte mer enn en uke av gangen, maks 10 dager.

Han understreker at han legger vekt på å gi barna kjærlighet i et hjem hvor de er trygge og kan utvikle selvtillit og troen på seg selv.

– Min eldste datter er flink til å tegne – og de to andre veldig flinke til å ri. Jeg tenker at de har fått egenskaper fra oss begge to, sier Ari Behn som gleder seg til å feire julen på Kongsseteren.