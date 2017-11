21-åringen fra Harstad mener at eggtyveri er lurt om man kommer unna med det. Om ikke – da er du dum.

Allerede den første uken ble seerne vitne til mattyveri da Line Suomalainen (55) forsynte seg av både egg og grønnsaker. Det reagerte de andre deltagerne på, blant annet Kristian Krubel Djupnes (21), som samme uken valgte Line til førstekjempe. Det førte til at «Farmen»-oppholdet for henne ble kort.

I mandagens episode ser vi Kristian lure unna noen egg, og senere forteller han til meddeltagere Camilla Cox Barfot (31) og Eunike Hoksrød (39) at han har sneket rundt tolv egg unna fellesskapet.

Kristian i «Farmen»: – Tilgir aldri Geir Magne

– Camilla får mistanken

Da VG pratet med årets deltagere tidligere i høst, fortalte Kristian om eggtyveriet.

– Jeg har vært en eggtyv og stjålet i alle fall femten egg i løpet av oppholdet, noe jeg selvfølgelig ikke har dårlig samvittighet for. Én ting er å gjøre noe helt åpenlyst, da er du bare dum. Hvis du klarer å gjøre det uten å bli oppdaget, da er du lur, sa han da.

Geir Magne presset Karianne: Forklarer hvorfor

Det står han for også i dag, og understreker at «Farmen» tross alt handler om kampen for tilværelsen. Han forteller også at det ofte var mistanke om at noen stjal egg, uten at det var tilfelle.

– Siden noen trodde det, kunne jeg like gjerne ta noen egg, sier Kristian og ler.

Han forteller at en av grunnene til at han reagerte på at Line snek til seg matrasjoner, var at hun tok så mye.

– Men jeg synes at det var helt greit at hun tok noen egg, jeg. Det er en del av gamet.

Geir Magne: – De kaller meg psykopat

Halvor Sveen (47) hadde tidlig en mistanke om at det var noen på gården som forsynte seg litt ekstra av eggene.

– Hun Camilla er litt uheldig som får mistanken, det er litt synd for henne. Men det går fint for min del, sier Kristian.

SKUFFET: Halvor Sveen (47) synes ikke noe om at Kristian Krubel Djupnes (21) tok fra fellesskapet. Foto: Lise Skogstad , VG

Skuffet over Kristian

Halvor selv forteller til VG at han ikke beskyldte noen for å ha stjålet egg. At det var Kristian som sto bak, fant han ikke før eggtyven selv innrømmet forholdene etter innspillingen av finalen. Det kom derfor som en overraskelse.

– Kristian hadde vært slu, og jeg hadde ikke lagt merke til det.

– Det viser bare at han tenkte mer på seg selv enn på fellesskapet. Jeg var litt skuffet, jeg hadde ikke trodd at Kristian var slik. Men det er vel konkurransen som spiller inn, sier han.

Selv er han klar på at han ikke tok noen ting fra fellesskapet.

– Det har jeg utrolig god samvittighet for. Det er viktig å dra lasset og dele godene, mener han.

Fikk du med deg? Derfor drikker ikke Halvor

Etter søndagens tvekamp var det Geir Magne Haukås (47) som måtte forlate «Farmen» etter å ha tapt mot Kristian i tautrekking. Haukås valgte Amalie Snøløs (21) til storbonde.