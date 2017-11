«Farmen»-Karianne slet psykisk siste uken: – Jeg grein så sinnssykt mye

Karianne Amlie Wahlstrøm (26) måtte forlate «Farmen» to uker før finaleuken etter å ha tapt mot Eunike Hoksrød (39) i tvekamp.

Karianne er kjent for å være blid og positiv inne på «Farmen»-gården, men mener selv at TV 2 har klippet bort andre sider ved henne. Hun er likevel fornøyd med oppholdet.

Den siste uken ble imidlertid tøff for 26-åringen. Hun forteller til VG at hun begynte å tvile på om hun var en verdig deltager, noe som var tungt.

– Mot slutten ble jeg så drittlei. Jeg var psykisk sliten, og jeg grein så sinnssykt mye, selv om det ikke kommer fram på TV, sier hun.

Karianne forteller at hun aldri hadde noen intensjon om å vinne, og at det var årsaken til at hun ikke følte seg verdig til å gå videre. Hun takker produksjonen som tok godt vare på henne under mange samtaler den siste uken.

– Jeg følte at de hjalp meg veldig mye. Jeg har hatt noen små knekker i hele oppholdet, blant annet fordi jeg savnet familien. Jeg blir jo fremstilt som at jeg bare er glad, det er jeg ikke. Helt på slutten var det lange dager, og jeg var veldig nedstemt selv om det ikke har kommet fram, sier hun.

GODE VENNER: Eunike Hoksrød (39) og Karianne Amlie Wahlstrøm (26) synes det var spesielt å kjempe mot hverandre i tvekamp da de ble så gode venner under oppholdet. Foto: Alex Iversen , TV 2

I onsdagens episoden falt storbonde Amalie Snøløs' (21) valg av førstekjempe på Karianne. 26-åringen valgte venninnen Eunike Hoksrød (39) som andrekjempe.

– Jeg måtte legge følelsene til side. Jeg har tenkt trivsel gjennom hele oppholdet, det gjorde jeg ikke da, sier Karianne.

Ikke klar til å dra hjem

Eunike valgte melkespann som gren. Etter fem minutter må Karianne se seg slått, noe som var to minutter mer enn sin personlige rekord.

Eunike forteller til VG at hun nok hadde jublet mer over seieren om det ikke hadde vært for at hun sendte Karianne hjem.

– Vi har vært mye sammen på gården. Det var rart å gå mot henne, forteller hun.

Eunike ser ut til å ha stålkontroll på melkespannene hele veien, og tror hun kunne stått mye lenger.

– Jeg var ikke klar til å dra hjem i det hele tatt. Det var viktig å komme tilbake til de andre, spesielt Camilla. Vi har kommet så ekstremt tett på hverandre der inne, sier hun.

Eunike gikk også seirende ut av sin første tvekamp. I uke syv sendte hun ut utfordrer Karoline Røed (30).

Denne uken valgte deltagerne å droppe ukeoppdraget. Som storbonde gikk Snøløs med på å spise maten den egentlig skulle tilberede for fattige barn, da de andre deltagerne truet med mytteri. Det var ikke mentor og mentors kone særlig begeistret for, og storbonden fikk en skikkelig skjennepreken.

– Nå er jeg rystet. Jeg er fryktelig skuffet over dere, sa mentors kone.

Som konsekvens tok de fra deltagerne syv høner.

Valget om å spise all maten selv fikk tidligere deltager Geir Magne Haukås (47) til å reagere kraftig. Han tror ikke ukesoppdraget hadde blitt spolert om han fortsatt hadde vært inne på gården.

– De fråtset i mat, jeg har ikke sett på maken. Det er ikke noe problem å stjele fra de fattige barna. De tenker at nå er Geir Magne, den forbanna drittsekken, endelig ute av gården, så nå er det fritt fram til å legge all moral og etikk død, sier han.

– De hadde ikke fått lov til å spise den måten om jeg hadde vært der. Da hadde det blitt åpen krig på garden, og en slik stemning at TV 2 hadde måttet gripe inn.