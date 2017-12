Ble tilbudt øl på «Farmen»

Geir Magne Haukås (47) og Tom Evensen (42) ble tilbudt en sekspakning øl fra en forbipasserende båt under oppholdet, men takket nei.

«Farmen»-deltakerne lever som kjent på få ressurser under oppholdet, og ifølge deltakerne var det flere tilfeller hvor de ble tilbudt både mat og drikke.

Haukås og Evensen forteller at de titt og ofte var ute på fisketur sammen, og at det hende de dro langt til sjøs. Det hendte ofte de støtte på andre båter, og flere ganger ble de tilbudt mat og drikke.

– En dag kom det en mann og en dame i en gedigen cabincruiser, og de ropte om vi ville ha øl, forteller Haukås.

«Farmen»-Amalie: TV 2 klippet bort kollaps

Fristende å si ja

Evensen forteller at det var tidlig i oppholdet, og at det var en hel sekspakning som ble tilbudt. De valgte å takke nei da gruppen tidlig hadde bestemt seg for å ikke ta imot noe om det skulle bli tilbudt utenfra. Han innrømmer likevel at tilbudet var svært fristende.

– Jo, definitivt. Uten tvil. Men indrejustisen var kanskje sterk, sier han.

Han tror at de andre deltakerne ville takket ja, kanskje med unntak av Halvor Sveen (47) som ikke drikker alkohol.

– Jeg er helt sikker på at den ølen hadde gått ned på høykant, sier Evensen.

«Farmen»-Kristian stjal egg: – Selvfølgelig ikke dårlig samvittighet

Han forteller at det også kom tilbud om grillmat fra ulike båter, men at fristelsen ikke tok overhånd. Han forteller også at han har kjennskap til at andre deltakere fikk tilbud om mat fra hyttefelt i nærheten, og at han mistenker at noen lot seg friste.

– Men dette er noe som har blitt snakket om, ikke noe jeg har sett selv, sier han.

Krangler etter tvekamp: – Halvor burde vært disket

Sniktittere

Flere av deltakerne forteller også at Amalie Snøløs (21) fikk tilbud om blant annet mel og sukker, noe hun valgte å diskutere med gruppen. De ble enige om å si nei til tilbudet. Hun ønsker ikke å kommentere saken til VG.

Deltakerne forteller også at det var flere skuelystne som oppsøkte gården i håp om å se deltakerne. Bjørn-Erik Fatnes (22), som var inne på gården som utfordrer i én uke, skriver på bloggen sin at deltakerne ble fortalt at rundt 1000 mennesker hadde vært i nærheten av gården for å sniktitte. Haukås mener tallet var rundt 1200.

– Det var noen i crewet som hadde sagt at det var ekstremt mye folk som hadde ligget utenfor og blant annet fotografert. Det er litt creepy. Jeg så folk stå oppe i skogen, sier han.

Fått med deg? Derfor blottet hun brystene

Halvor Sveen forteller at han på kjempehytta ble oppsøkt av to gutter som oppga seg for å være vakter.

– Jeg tenkte at det var også en måte å komme i prat på. Det er klart det er veldig spennende å oppsøke oss. Det er jo en åpen gård, og det er enorm interesse for «Farmen», sier han.

Saken fortsetter under bildet.

BLE OPPSØKT: Halvor Sveen (47) forteller at to gutter oppga seg for å være vakter for å komme i prat med ham på kjempehytta. Foto: Lise Skogstad , VG

– Aldri stort problem

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, avviser at det har vært et problem med nysgjerrige forbipasserende.

– Det var aldri noe stort problem i løpet av produksjonen med folk som oppsøkte oss, verken fra skogen eller på vannet. Selv om gården lå i et populært område for turgåere og båtfolk opplevde vi at de fleste holdt seg på god avstand og respekterte at vi ville være i fred. Det Bjørn Erik sier om båter og 1000 sniktittere stemmer ikke med vår erfaring. Vi var der i elleve uker, Bjørn Erik var der i en uke, sier han.

«Farmen»-Karianne: – Helt krise

Iversen forteller også at produksjonen er klar over at deltakerne ble tilbudt ulike ting fra folk utenfor, men at de selv meldte fra, og at de takket nei.

– Vår opplevelse var at deltagerne ikke ønsket å ha kontakt med utenforstående, og at de ikke ville ødelegge opplevelsen med å ta imot slike ting. Så vidt vi kjenner til tok deltagerne heller aldri mot noe fra folk utenfra.