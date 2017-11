Emil «Valhalla» Meek (29) har fått ny kjæreste

MMA-utøveren ble singel i sommer, men har på ny funnet kjærligheten.

Den UFC-aktuelle MMA (Mixed Martial Arts)-utøveren har nylig gått inn i et forhold med Andriana Lafayette (30), skriver TV 2.

Lafayette har tidligere vært i et forhold med Tshawe Baqwa fra Madcon.

Til VG forteller Meek at han det er kort tid siden de to offisielt ble et par.

– Jeg spurte hun om hun ville være kjæresten min på en lekeplass for noen dager siden, men det kjennes ut som om vi har kjent hverandre i mange livstider, skriver han i en melding.

NYFORELSKET: Emil Meek har nylig bli kjæreste med Andriana Lafayette. Foto: Privat

Selv om han bare har fått kjent på singellivet i noen måneder, mener han at dersom det føles riktig, så er det bare å gå for det.

– Jeg kunne ikke kaste bort en jente som det der, som jeg kanskje aldri hadde funnet igjen!

Meek forteller at Lafayette er den nydeligste personen han har møtt, både i «sjelen og i hjertet».

– Også er hun jo dritdeilig også!

– Tenker jeg var gladiator og hun prinsesse, skriver MMA-vikingen.

Meek debuterte som utøver i det største MMA-stevnet UFC i fjor, der han vant mot kanadiske Jordan Mein. Planen er at han skal gå sin andre UFC-kamp mot «The Nigerian Nightmare» Kamaru Usman 30. desember i Las Vegas, men på grunn av visumforsinkelser kan det hende kampen må utsettes.



